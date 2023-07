Wielertransfers: Lotto-Dstny verlengt contracten Van Moer, Beullens en Drizners met twee seizoenen

clock 15:42

15 uur 42. Lotto-Dstny bouwt aan toekomst. Lotto Dstny heeft de contracten van Brent Van Moer, Cedric Beullens en Jarrad Drizners verlengd. Daarnaast kreeg de 21-jarige Tijl De Decker een profcontract. Hij won dit jaar Parijs-Roubaix bij de beloften. De 25-jarige Van Moer maakt sinds 2018 deel uit van de ploeg. Hij eindigde dit jaar op de derde plaats in de GP La Marseillaise en sprong in het oog als knecht in de voorjaarsklassiekers. Hij tekende twee jaar bij, tot eind 2025. De 26-jarige Buellens is sinds 2022 aan de slag bij de Belgische formatie. Ook hij ondertekende een nieuwe tweejarige overeenkomst, met optie op een extra jaar. Hij bewees de afgelopen maanden zijn waarde als betrouwbare ploegmaat en liet een zevende plaats optekenen in Classic Brugge-De Panne en een negende positie in Brussels Cycling Classic. En ook de 24-jarige Drizners doet er twee jaar bij. De Australiër, die sinds 2022 op de loonlijst staat, vormt een belangrijk onderdeel in de sprinttrein. "We zijn verheugd met deze drie verlengingen", aldus CEO Stéphane Heulot. "Voor ons is het heel belangrijk om het team van de voorjaarsklassiekers bij elkaar te houden. Het gaf de afgelopen maanden blijk van een aanvallende ingesteldheid, deels dankzij deze teamspelers. Ze passen perfect bij ons en in onze toekomstplannen." .