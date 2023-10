Wielertransfers: Loïc Vliegen verlaat de WorldTour en tekent voor Bingoal-WB

clock 18:56 18 uur 56. Loïc Vliegen naar Bingoal-WB. Na 5 jaar bij Wanty (in al zijn gedaanten) gereden te hebben, maakt Loïc Vliegen op zijn 29e de overstap naar het ProContinentale Bingoal-WB. Vliegen tekende er een contract voor 2 jaar. "Ik wil me na een moeilijk 2023 herlanceren bij de ploeg van manager Christoph Brandt", zegt Vliegen. "Ik zal bij Bingoal-WB de rol van wegkapitein opnemen, maar ik zal ook mijn persoonlijke kansen mogen verdedigen." Vliegen heeft 3 profzeges op zijn naam, waarvan het eindklassement van de Ronde van Wallonië (2019) als meest aansprekende. . Loïc Vliegen naar Bingoal-WB Na 5 jaar bij Wanty (in al zijn gedaanten) gereden te hebben, maakt Loïc Vliegen op zijn 29e de overstap naar het ProContinentale Bingoal-WB. Vliegen tekende er een contract voor 2 jaar.



"Ik wil me na een moeilijk 2023 herlanceren bij de ploeg van manager Christoph Brandt", zegt Vliegen. "Ik zal bij Bingoal-WB de rol van wegkapitein opnemen, maar ik zal ook mijn persoonlijke kansen mogen verdedigen."



Vliegen heeft 3 profzeges op zijn naam, waarvan het eindklassement van de Ronde van Wallonië (2019) als meest aansprekende.







Twee Belgen erbij voor Cofidis. Aimé De Gendt en Milan Fretin rijden volgend jaar in de kleuren van Cofidis door het peloton. De twee Belgen brengen het totaal aantal landgenoten zo op 5, met ook nog Piet Allegaert, Christophe Noppe en Ludovic Robeet in Franse loondienst. De Gendt is 25 en komt over van Intermarché-Circus-Wanty. Hij won in 2019 de Antwerp Port Epic en werd al twee keer tweede in Le Samyn. Een man voor de klassiekers dus. Fretin verlaat op zijn 22e Flanders-Baloise. Hij omschrijft zichzelf als "puncher-sprinter" en kijkt ernaar uit om voor onder meer Bryan Coquard te werken.

De Gendt is 25 en komt over van Intermarché-Circus-Wanty. Hij won in 2019 de Antwerp Port Epic en werd al twee keer tweede in Le Samyn. Een man voor de klassiekers dus.

Fretin verlaat op zijn 22e Flanders-Baloise. Hij omschrijft zichzelf als "puncher-sprinter" en kijkt ernaar uit om voor onder meer Bryan Coquard te werken.

Morkov wordt opnieuw de lead-out van Cavendish. Mark Cavendish heeft er een extra wapen bij om zijn wielercarrière in schoonheid af te sluiten. Zo maakte zijn ploeg Astana vandaag bekend dat Michael Morkov - een van de beste lead-outmannen in het peloton - volgend jaar voor het team zal rijden. Het duo vormde bij Quick Step eerder al een onafscheidelijk duo in de sprint. "Ik ben zeer enthousiast om bij Astana aan te sluiten, het is een team dat een enorme ontwikkeling doormaakt. En natuurlijk ben ik blij om me te herenigen met mijn oud-ploegmaat Mark Cavendish, om zo nieuwe overwinningen na te jagen voor hem en voor Astana." "Bovendien is het komende jaar het jaar van de Olympische Spelen. Ik heb de ambitie om opnieuw te strijden voor de gouden medaille in het Madison. Het team staat klaar om mij goed te ondersteunen bij het najagen van deze droom en daar ben ik erg dankbaar voor."



"Ik ben zeer enthousiast om bij Astana aan te sluiten, het is een team dat een enorme ontwikkeling doormaakt. En natuurlijk ben ik blij om me te herenigen met mijn oud-ploegmaat Mark Cavendish, om zo nieuwe overwinningen na te jagen voor hem en voor Astana."



"Bovendien is het komende jaar het jaar van de Olympische Spelen. Ik heb de ambitie om opnieuw te strijden voor de gouden medaille in het Madison. Het team staat klaar om mij goed te ondersteunen bij het najagen van deze droom en daar ben ik erg dankbaar voor."

18-jarige zoon van Joseba Beloki wordt prof bij EF. De tieners blijven in trek bij de WorldTour-teams, want Markel Beloki springt van de junioren meteen naar de profs. EF-EasyPost geeft de 18-jarige Spanjaard een contract voor de komende 2 jaar. Markel Beloki is de zoon van Joseba Beloki, die 3 keer het eindpodium haalde van de Tour, maar die na een zware crash nooit meer zijn topniveau haalde. Op het voorbije EK bij de junioren eindigde Markel 7e in de tijdrit, een discipline waarin hij ook Spaans kampioen is in zijn categorie. "Ik weet dat ik nog heel jong ben, maar hier krijg ik tijd om beetje bij beetje te groeien", zegt Beloki over zijn transfer naar EF.



Markel Beloki is de zoon van Joseba Beloki, die 3 keer het eindpodium haalde van de Tour, maar die na een zware crash nooit meer zijn topniveau haalde. Op het voorbije EK bij de junioren eindigde Markel 7e in de tijdrit, een discipline waarin hij ook Spaans kampioen is in zijn categorie.



"Ik weet dat ik nog heel jong ben, maar hier krijg ik tijd om beetje bij beetje te groeien", zegt Beloki over zijn transfer naar EF.

Sweeny weg bij Lotto-Dstny. Harry Sweeny zal in 2024 niet meer in het rood maar in het roze rijden. De 25-jarige Australiër kwam de voorbije 4 jaar uit voor Lotto-Dstny, maar hij kiest ervoor om nieuwe lucht op te snuiven bij het EF-EasyPost van manager Jonathan Vaughters.

Mørkøv verlaat Soudal-Quick Step. Het hing al een tijd in de lucht, maar nu heeft Michael Mørkøv zelf zijn vertrek bij Soudal-Quick Step bevestigd aan de Deense krant Ekstra Bladet. "Het was niet mijn beste seizoen", zegt hij zelf. "Ik heb aan stoppen gedacht, maar ik ga toch nog door." De geruchten over een overstap naar Astana wil hij nog niet bevestigen. "Maar het is een mogelijkheid, een goeie mogelijkheid."

"Het was niet mijn beste seizoen", zegt hij zelf. "Ik heb aan stoppen gedacht, maar ik ga toch nog door." De geruchten over een overstap naar Astana wil hij nog niet bevestigen. "Maar het is een mogelijkheid, een goeie mogelijkheid."

Oliver Naesen blijft tot en met 2025 bij AG2R Citroën. AG2R Citroën heeft de contractverlenging van 5 renners bekendgemaakt, onder wie Oliver Naesen. Onze 33-jarige landgenoot, die sinds 2017 bij de Franse ploeg rijdt, tekende bij tot en met 2025. Zijn rol wordt ietwat anders. "Ik zal meer als belangrijke helper voor onze kopmannen gaan rijden. De periode van de voorjaarsklassiekers blijft erg belangrijk in mijn seizoen, daar wil ik graag schitteren." "De zaken zijn geëvolueerd in de koers op het hoogste niveau. Ik kijk ernaar uit om op een andere manier de start van het seizoen aan te pakken". Wat dat dan is, zegt hij er niet bij. Naesen wil ook zijn ervaring doorgeven aan de jongeren. "Ik ken het huis uitstekend. Trouw blijven aan de ploeg vind ik erg waardevol. Ik kan niet wachten om nieuwe bladzijden te schrijven dan dit mooie verhaal."



"Ik zal meer als belangrijke helper voor onze kopmannen gaan rijden. De periode van de voorjaarsklassiekers blijft erg belangrijk in mijn seizoen, daar wil ik graag schitteren."



"De zaken zijn geëvolueerd in de koers op het hoogste niveau. Ik kijk ernaar uit om op een andere manier de start van het seizoen aan te pakken". Wat dat dan is, zegt hij er niet bij.



Naesen wil ook zijn ervaring doorgeven aan de jongeren. "Ik ken het huis uitstekend. Trouw blijven aan de ploeg vind ik erg waardevol. Ik kan niet wachten om nieuwe bladzijden te schrijven dan dit mooie verhaal."

Arashiro, Caruso en Buitrago blijven langer bij Bahrain Victorious.

Cofidis herenigt de broers Izagirre. Gorka Izagirre (35) wordt volgend seizoen weer ploegmaat van broer Ion. De Bask wisselt Movistar in voor Cofidis. Met zijn ervaring moet hij de jeugd begeleiden. "Ik ben zeer blij met deze uitdaging. Voor mij wordt Cofidis een nieuwe ploeg in een land met een taal die ik niet ken. Het verheugt me om hier deel van uit te maken." Gorka won in 2017 een rit in de Giro, broer Ion was afgelopen zomer nog succesvol in de Tour.

Lotto-Dstny gaat langer door met Sepulveda. Lotto-Dstny heeft het contract van de Argentijn Eduardo Sepulveda verlengd tot eind 2025. De 32-jarige Sepulveda maakte vorige winter de overstap van het Italiaanse Drone Hopper-Androni Giocattoli. De klimgeit heeft ook een verleden bij onder meer Movistar. De Argentijn won dit seizoen de tweede etappe en het eindklassement van de Ronde van Castilië en Leon (Spa/2.1). Vorig jaar stak hij een rit in de Ronde van Turkije op zak. Tijdens de voorbije Ronde van Spanje mocht Sepulveda enkele dagen de bergtrui dragen. Daarmee schreef hij geschiedenis want, zo stelt Lotto-Dstny, nooit eerder stond een Argentijn aan de leiding van een klassement in een Grote Ronde. "Ik houd ervan om mijn ervaring te delen en mijn ploegmaats zo aan goede resultaten te helpen", zegt Sepulveda. "Die dynamiek tussen de jonge en meer ervaren renners binnen de ploeg is iets waar ik me heel comfortabel bij voel." "Wanneer mijn tips tijdens de koers, in samenwerking met de sportieve leiding, voor een overwinning zorgen, geeft me dat een enorm voldaan gevoel. In de wedstrijden waar ik een vrije rol heb, wil ik mijn kansen blijven grijpen."

Ruben Apers kan niet blijven bij Flanders-Baloise. Hij zoekt naar een werkgever op X.

Jordi Warlop krijgt promotie bij Soudal-Quick Step. Onze 27-jarige landgenoot Jordi Warlop rijdt volgend seizoen bij het WorldTeam van Soudal-Quick Step. Dit seizoen maakte hij deel uit van het belofteteam. Warlop moest eind 2022 op zoek naar een nieuwe ploeg, nadat het Franse B&B Hotels-KTM had besloten te stoppen. Begin 2023 vond hij onderdak bij het Soudal Quick-Step Devo Team, waar hij de jonge talenten met raad en daad moest bijstaan. Na een seizoen met een rist ereplaatsen in onder meer de Muscat Classic (2e), de GP Criquielion (4e), de GP Monséré (6e) en de Memorial Briek Schotte (2e) zet hij nu dus een stap hogerop bij de ploeg van Patrick Lefevere. Hij tekende voor 2 jaar. "Na een moeilijke tijd was ik blij aan de slag te kunnen bij het Soudal Quick-Step Devo Team. Dat ik nu de selectie van de WorldTour haal, is ongelofelijk. De sfeer is uitstekend, er zijn ook veel West-Vlamingen zoals ik. Ik hoop het team maximaal te helpen", verwoordde Warlop, die in 2018 als prof debuteerde bij Sport Vlaanderen-Baloise, waar hij vier seizoenen bleef.



Warlop moest eind 2022 op zoek naar een nieuwe ploeg, nadat het Franse B&B Hotels-KTM had besloten te stoppen. Begin 2023 vond hij onderdak bij het Soudal Quick-Step Devo Team, waar hij de jonge talenten met raad en daad moest bijstaan.



Na een seizoen met een rist ereplaatsen in onder meer de Muscat Classic (2e), de GP Criquielion (4e), de GP Monséré (6e) en de Memorial Briek Schotte (2e) zet hij nu dus een stap hogerop bij de ploeg van Patrick Lefevere. Hij tekende voor 2 jaar.



"Na een moeilijke tijd was ik blij aan de slag te kunnen bij het Soudal Quick-Step Devo Team. Dat ik nu de selectie van de WorldTour haal, is ongelofelijk. De sfeer is uitstekend, er zijn ook veel West-Vlamingen zoals ik. Ik hoop het team maximaal te helpen", verwoordde Warlop, die in 2018 als prof debuteerde bij Sport Vlaanderen-Baloise, waar hij vier seizoenen bleef.

Ballerini keert terug naar Astana. Davide Ballerini gaat in 2024 opnieuw voor Astana fietsen. De 28-jarige Italiaan verlaat na 4 seizoenen Soudal-Quick Step, waar hij triomfeerde in de Omloop Het Nieuwsblad (2021), de Coppa Bernocchi (2022), in de Ronde van Wallonië (2022) en de Ronde van Polen (2020). Dit jaar won hij nog niet. Ballerini reed in 2019 ook voor de Kazakse ploeg. "Ik ben blij dat hij terugkeert als een sterkere, meer ervaren en gemotiveerde renner", klinkt het bij Astana-manager Alexander Vinokoerov.



Ballerini reed in 2019 ook voor de Kazakse ploeg. "Ik ben blij dat hij terugkeert als een sterkere, meer ervaren en gemotiveerde renner", klinkt het bij Astana-manager Alexander Vinokoerov.

