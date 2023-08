Wielertransfers: Lidl-Trek gaat sprinten met Jonathan Milan, Groupama-FDJ wil geen nieuwe leiders

clock 12:22 12 uur 22. Jonathan Milan naar Lidl-Trek. Lidl-Trek heeft met zijn verhoogd budget een eerste keer toegeslagen. Jonathan Milan verhuist van Bahrain Victorious naar de ploeg van onder meer Jasper Stuyven. De 22-jarige Milan beleeft dit seizoen zijn grote doorbraak. Hij won een etappe in de Giro en pakte er ook de paarse puntentrui. "We volgen hem al een tijdje", zegt ploegmanager Luca Guercilena. "Zijn prestaties in de Giro bevestigen al zijn talent. We geloven dat hij nog veel meer kan bereiken." "Ik ben vol vertrouwen dat ik de juiste keuze maak", zegt Milan over zijn transfer. "Ik wil hier resultaten boeken." . Jonathan Milan naar Lidl-Trek Lidl-Trek heeft met zijn verhoogd budget een eerste keer toegeslagen. Jonathan Milan verhuist van Bahrain Victorious naar de ploeg van onder meer Jasper Stuyven. De 22-jarige Milan beleeft dit seizoen zijn grote doorbraak. Hij won een etappe in de Giro en pakte er ook de paarse puntentrui. "We volgen hem al een tijdje", zegt ploegmanager Luca Guercilena. "Zijn prestaties in de Giro bevestigen al zijn talent. We geloven dat hij nog veel meer kan bereiken." "Ik ben vol vertrouwen dat ik de juiste keuze maak", zegt Milan over zijn transfer. "Ik wil hier resultaten boeken."

clock 12:18 Groupama-FDJ kiest voor Noorse en Franse versterking. Ploegbaas Marc Madiot geeft aan dat hij geen nieuwe leiders als vervangers van Arnaud Démare en Thibaut Pinot zal aantrekken. Hij geeft het vertrouwen aan de vele jonkies die sinds begin dit jaar prof zijn geworden.

clock 16:40 16 uur 40. Edward Theuns en Otto Vergaerde verlengen tot 2025 bij Lidl-Trek. Lidl-Trek heeft de contracten van Edward Theuns (32) en Otto Vergaerde (29) verlengd tot en met 2025. Ook de Nederlander Daan Hoole (24) en de Luxemburger Alex Kirsch (31) tekenen bij. De 22-jarige Amerikaanse kampioen Quinn Simons heeft dan weer zijn handtekening gezet onder een overeenkomst tot en met 2026.



"Ik heb het grootste deel van mijn professionele carrière bij deze ploeg doorgebracht en voel me hier thuis", reageert Theuns, die al zeven jaar het Trek-shirt draagt. "Ik heb echt een goede balans gevonden tussen persoonlijke kansen in semiklassiekers en sprints en een ondersteunende rol in de grote klassiekers voor onze kopmannen. De komende jaren wil ik graag groeien in mijn rol als lead-out voor onze sprinters."



Ook Vergaerde is tevreden dat hij nog twee jaar voor Lidl-Trek zal aantreden. "Dit is een plek waar ik een goede mix van professionaliteit en familiegevoel heb gevonden. Ik voel me gewaardeerd voor het werk dat ik doe, of het nu het terughalen van de vlucht is of het helpen van de sprinters in de lead-outs en onze kopmannen in de klassiekers."

clock 14:57 14 uur 57. Max Kanter trekt naar Astana. De Duitse sprinter Max Kanter verlaat na dit seizoen het Spaanse Movistar voor Astana Qazaqstan Team. Hij ondertekende er een contract voor twee seizoenen.



De 25-jarige Kanter komt sinds vorig jaar voor Movistar uit. Voordien was hij aan de slag voor Team Sunweb en het latere DSM. Op zijn erelijst prijken tot nu toe vooral ereplaatsen, zoals twee keer een derde plaats in etappes in de Ronde van Spanje.



"Bij dit team kan ik mijn ontwikkeling als renner voortzetten, terwijl ik op jacht kan gaan naar sprintzeges", klinkt het bij Kanter. "Ik ben er zeker van dat we samen veel zullen bereiken."



Bij Astana was Cavendish dit jaar het grote speerpunt. De Britse spurtbom kondigde in de Giro aan dat hij na dit seizoen zou stoppen als professioneel wielrenner, maar de laatste weken doken er toch geruchten op over een verlenging. Met Kanter heeft Astana alvast een buffer.

clock 11:33 11 uur 33. UAE haalt Portugese youngster binnen. UAE Team Emirates versterkt zijn selectie met de negentienjarige Portugees Antonio Morgado. Hij zette zijn handtekening onder een contract tot eind 2027.



Morgado rijdt momenteel voor de continentale Amerikaanse wielerploeg Hagens Berman Axeon, waar Axel Merckx de lijnen uitzet. Hij behaalde dit seizoen drie overwinningen waaronder het Portugese kampioenschap tijdrijden voor U23. Vorig jaar boekte de Portugees een rist zeges in het juniorencircuit en won ook zilver in de WK-wegrit.

"Morgado is een enorm talent", zegt Mauro Gianetti, teambaas van UAE Emirates. "Hij heeft veel kwaliteit en kan een schitterende toekomst hebben in het wielrennen. We willen hem het beste uit zichzelf zien halen en we hopen dat hij daarin slaagt hier bij UAE."

clock 14:22 14 uur 22. Van Wilder en Vervaeke blijven Soudal-Quick Step trouw. Soudal-Quick Step heeft de contracten van Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke verlengd tot eind 2025. De twee Belgische wielertalenten worden beloond voor de successen die ze boekten met kopman Remco Evenepoel.



"Het is een eer om deel uit te maken van een van de beste teams ter wereld", zei Van Wilder. "Ik heb hier al veel progressie geboekt en wil nog beter worden."



Louis Vervaeke herontdekte zijn passie voor het wielrennen bij The Wolfpack. "De Vuelta en Luik-Bastenaken-Luik winnen met Remco zijn twee van de mooiste herinneringen van de afgelopen seizoenen. Ik ben klaar voor meer."

clock 13:46 Filippo Baroncini is de 4e nieuwkomer bij UAE. De 22-jarige Italiaan werd in 2021 wereldkampioen bij de beloften in Leuven. Hij zwaait Lidl-Trek uit.

clock 11:14 11 uur 14. Lotto-Dstny presenteert eerste aanwinsten. Lotto-Dstny heet 3 renners welkom. Klimtalent Henri Vandenabeele reed bij de jeugd voor de Lotto-ploeg en komt na 2 profseizoenen bij DSM weer thuis. De 23-jarige Oost-Vlaming kon zich nooit echt doorzetten bij de ploeg. Hij werd vooral genekt door pech en ziekte. "Ik ben blij met deze kans op een nieuwe start." Lionel Taminiaux wisselt dan weer Alpecin-Deceuninck in voor Lotto-Dstny. De 27-jarige Taminiaux kan vooral in de sprintvoorbereiding van Arnaud De Lie ingezet worden. Jenno Berckmoes (22) is de derde musketier. Hij verlaat Flanders-Baloise. "We zijn blij dat deze drie talentvolle Belgen zich engageren bij het Lotto-Dstny-project. Met deze drie renners versterken we ons op verschillende terreinen. Vandenabeele is een beloftevolle klimmer, Berckmoes is iemand voor de heuvelklassiekers en Taminiaux is een bewezen allrounder met een sterke sprint. Het zijn teamplayers, maar ook renners die hun eigen kans kunnen gaan. Ze passen perfect in onze plannen", zegt CEO Stéphane Heulot. Het trio tekende voor 2 jaar.

Het trio tekende voor 2 jaar.

clock 11:02 11 uur 02. UAE denkt ook aan klassieke brigade. UAE focust op het rondewerk, maar wil ook in de klassiekers zijn mannetje staan. Na het vertrek van Matteo Trentin wordt Nils Politt aangetrokken. De 29-jarige Duitse rouleur komt over van Bora-Hansgrohe en tekende tot 2026. Politt werd in 2019 2e in Parijs-Roubaix na Philippe Gilbert. "Dit is een volgende stap in mijn carrière", zegt de Duitser, die ook al een rit in de Tour won.

clock 12:34 12 uur 34. Tudor pakt uit met 7 aanwinsten, waaronder Trentin en Dainese. Het Zwitserse Tudor, de ploeg van ex-prof Fabian Cancellara, heeft woensdag in één klap zeven aanwinsten bekendgemaakt. Het team haalt met Matteo Trentin (UAE) en Alberto Dainese (DSM) heel wat Italiaanse kwaliteit binnen.



Verder strikt Tudor ook vier Duitsers: snelle man Marius Mayrhofer (DSM), klimtalent Florian Stork (DSM), lead-out Alexander Krieger (Alpecin-Deceuninck) en Hannes Wilksch. Die laatste komt over van het eigen opleidingsteam.



De zevende in het rijtje is Michael Storer. De Australische klimmer komt over van Groupama-FDJ en won twee jaar geleden twee ritten en de bergtrui in de Vuelta.



Tudor onderstreept met de vele aanwinsten zijn ambitie. Het Zwitserse ProTeam hoopt snel de overstap naar de WorldTour te kunnen maken.

clock 12:15 12 uur 15. Cees Bol verlengt bij Astana. De Nederlandse sprinter Cees Bol fietst ook de komende twee seizoenen voor Astana. Dat meldt de wielerploeg woensdag. De 28-jarige Bol stapte in januari over van Team DSM naar Astana, waar hij de helper werd van Mark Cavendish. Bol deed vorige maand mee aan de Tour de France, waar hij vijfde werd in de slotrit.



"Vanaf het moment dat ik bij Astana kwam, voelde ik me heel goed. Ik heb het gevoel dat ik op de juiste plek zit binnen het team. En het lijkt erop dat het team ook blij met mij was. In 2023 stond ik een aantal keren op het podium en had ik enkele goede klasseringen, maar ik hoop dat de overwinningen er nu ook komen."

clock 12:02 12 uur 02. Sivakov ruilt Ineos voor UAE. Pavel Sivakov zet zijn wielercarrière verder bij UAE Team Emirates. De Fransman zette zijn krabbel onder een driejarig contract. De 26-jarige klimspecialist stak in het verleden de eindzeges in de Ronde van Polen (2019) en de Ronde van Burgos (2022) op zak.



"Ik ben heel blij om naar UAE Team Emirates te trekken volgend jaar. Na zes jaar bij Ineos zal het een nieuw hoofdstuk openen in mijn carrière. Ik zal proberen zelf koersen te winnen en het team aan zeges te helpen", reageerde Sivakov opgetogen.



"We zijn heel tevreden om Pavel in ons team te mogen verwelkomen de komende jaren. Hij toonde in het verleden dat hij zowel kan winnen als werken en we voelen dat hij goed kan passen hier. Hij beschikt over ervaring op het hoogste niveau en heeft nog een zekere progressiemarge", aldus ploegleider Mauro Gianetti.

