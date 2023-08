Wielertransfers: Jumbo-Visma plukt klimtalent Ben Tulett weg bij Ineos Grenadiers

Matteo Jorgenson rijdt de komende drie jaar voor Jumbo-Visma. De 24-jarige Amerikaan komt over van Movistar.





Afgelopen seizoen toonde de veelzijdige Jorgenson zich in de voorjaarsklassiekers met een vierde plaats in de E3 Saxo Classic en een negende plaats in de Ronde van Vlaanderen. Hij werd ook tweede in het eindklassement van de Ronde van Romandië en achtste in Parijs-Nice. In de Ronde van Oman pakte hij de eindwinst.





Die veelzijdigheid was een belangrijke reden voor Jumbo-Visma om Jorgenson aan te trekken. "We zijn heel blij dat hij voor ons gekozen heeft", licht sportief directeur Merijn Zeeman toe. "De afgelopen seizoenen heeft hij zich heel goed ontwikkeld en op verschillende terreinen aangetoond dat hij tot de beste renners in het WorldTour-peloton behoort. We kijken ernaar uit om met hem te gaan samenwerken. Samen willen we nog beter worden."





Jorgenson is gemotiveerd om met zijn nieuwe ploeg voor overwinningen te strijden. "Deel uitmaken van een team dat op alle terreinen voor de overwinning rijdt, dat is waar ik het meeste naar uitkijk", aldus de Amerikaan. "Of dat nu voor mezelf of een teamgenoot is, dat maakt voor mij niet uit. Strijden voor de winst, dat is wat mij motiveert."