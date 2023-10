Wielertransfers: Jumbo-Visma legt met Bart Lemmen een ex-militair vast

clock 15:23 15 uur 23. 27e renner voor Jumbo-Visma. Na het afscheid van Nathan Van Hooydonck heeft Jumbo-Visma nog een 27e renner aan zijn kern toegevoegd. Met Bart Lemmen trekt het een 28-jarige ex-militair aan. Hij is nog maar één seizoen prof, maar maakte indruk op zijn nieuwe werkgever. "Bart beoefent het wielrennen nog maar net als topsport. Daarvoor heeft hij een intensieve militaire opleiding gehad en combineerde hij wielrennen met een zware baan bij defensie. Dat triggert ons. Ondanks geringe training en begeleiding heeft hijinteressante dingen laten zien in wedstrijden en getuigen zijn fysieke waarden van veel potentieel", legt sportief verantwoordelijke Merijn Zeeman uit. "Ik kijk gigantisch uit naar dit nieuwe hoofdstuk in mijn atypische wielercarrière. Het was begin dit jaar al een grote verandering om van officier bij de Luchtmacht de overstapte maken naar fulltime profwielrenner", aldus Lemmen. "Ik heb de afgelopen maanden mooie stappen gemaakt in fysiek opzicht en in het wennen aan het leven als topsporter. Het is fantastisch dat dit zich nu uitbetaalt en Team Jumbo-Visma mijn potentieel ziet." Lemmen, de nummer vier van het Nederlands kampioenschap op de weg, richt zich vooral op tijdritten en wedstrijden met een heuvelachtig parcours. "Het ontwikkeltraject met de ploeg zal uitwijzen waar ik het meeste van waarde kan zijn. Ik verwacht dat dit een mooie ontdekkingsreis gaat worden", zegt hij. . 27e renner voor Jumbo-Visma Na het afscheid van Nathan Van Hooydonck heeft Jumbo-Visma nog een 27e renner aan zijn kern toegevoegd. Met Bart Lemmen trekt het een 28-jarige ex-militair aan. Hij is nog maar één seizoen prof, maar maakte indruk op zijn nieuwe werkgever. "Bart beoefent het wielrennen nog maar net als topsport. Daarvoor heeft hij een intensieve militaire opleiding gehad en combineerde hij wielrennen met een zware baan bij defensie. Dat triggert ons. Ondanks geringe training en begeleiding heeft hijinteressante dingen laten zien in wedstrijden en getuigen zijn fysieke waarden van veel potentieel", legt sportief verantwoordelijke Merijn Zeeman uit. "Ik kijk gigantisch uit naar dit nieuwe hoofdstuk in mijn atypische wielercarrière. Het was begin dit jaar al een grote verandering om van officier bij de Luchtmacht de overstapte maken naar fulltime profwielrenner", aldus Lemmen. "Ik heb de afgelopen maanden mooie stappen gemaakt in fysiek opzicht en in het wennen aan het leven als topsporter. Het is fantastisch dat dit zich nu uitbetaalt en Team Jumbo-Visma mijn potentieel ziet."

Lemmen, de nummer vier van het Nederlands kampioenschap op de weg, richt zich vooral op tijdritten en wedstrijden met een heuvelachtig parcours. "Het ontwikkeltraject met de ploeg zal uitwijzen waar ik het meeste van waarde kan zijn. Ik verwacht dat dit een mooie ontdekkingsreis gaat worden", zegt hij.



clock 18-10-2023 18-10-2023.

clock 11:51 11 uur 51. Deen Jonas Gregaard naar Lotto Dstny. Jonas Gregaard verruilt Uno-X voor Lotto Dstny. De Deense knecht tekende een tweejarig contract. “Jonas is een allrounder en een teamspeler”, zegt CEO Stéphane Heulot, “hij is een aanwinst voor ons team in de heuvelkoersen.” Gregaard toonde zijn capaciteiten de afgelopen twee seizoenen bij het Uno-X, waar hij veel werk opknapte in dienst van Tobias Halland Johannessen en Alexander Kristoff. “Ik ben een allrounder met goede klimbenen”, zegt de 27-jarige renner. "Ik kijk er enorm naar uit om de ploeg te helpen in de heuvelkoersen." . Deen Jonas Gregaard naar Lotto Dstny Jonas Gregaard verruilt Uno-X voor Lotto Dstny. De Deense knecht tekende een tweejarig contract. “Jonas is een allrounder en een teamspeler”, zegt CEO Stéphane Heulot, “hij is een aanwinst voor ons team in de heuvelkoersen.”

Gregaard toonde zijn capaciteiten de afgelopen twee seizoenen bij het Uno-X, waar hij veel werk opknapte in dienst van Tobias Halland Johannessen en Alexander Kristoff. “Ik ben een allrounder met goede klimbenen”, zegt de 27-jarige renner. "Ik kijk er enorm naar uit om de ploeg te helpen in de heuvelkoersen."

clock 11:50 11 uur 50.

clock 17-10-2023 17-10-2023.

clock 10:45 10 uur 45. wielrennen Rui Costa wuift Intermarché-Circus-Wanty uit met winst in Japan Cup

clock 15-10-2023 15-10-2023.

clock 14:59 14 uur 59. Italiaanse klimmer Kevin Colleoni versterkt Intermarché-Circus-Wanty. De klimmersgroep van Intermarché-Circus-Wanty is een radertje sterker in 2024 en 2025. De Belgische formatie maakte de komst bekend van Kevin Colleoni en omschrijft de 23-jarige als "een van de meest talentvolle Italiaanse klimmers van zijn generatie". Colleoni versierde op 21-jarige leeftijd een sprong naar de WorldTour bij Jayco-AlUla. In 2021 was de neoprof ploegmaat aan de zijde van zijn leiders Simon Yates en Damien Howson, die respectievelijk de Tour des Alpes en de Ronde van Hongarije wonnen. . Italiaanse klimmer Kevin Colleoni versterkt Intermarché-Circus-Wanty De klimmersgroep van Intermarché-Circus-Wanty is een radertje sterker in 2024 en 2025. De Belgische formatie maakte de komst bekend van Kevin Colleoni en omschrijft de 23-jarige als "een van de meest talentvolle Italiaanse klimmers van zijn generatie".



Colleoni versierde op 21-jarige leeftijd een sprong naar de WorldTour bij Jayco-AlUla. In 2021 was de neoprof ploegmaat aan de zijde van zijn leiders Simon Yates en Damien Howson, die respectievelijk de Tour des Alpes en de Ronde van Hongarije wonnen.

clock 14-10-2023 14-10-2023.

clock 15:06 15 uur 06. "Bowlingbal" Filip Maciejuk naar Bora-Hansgrohe. Filip Maciejuk maakt de overstap van Bahrain Victorious naar Bora-Hansgrohe. De Pool werd dit seizoen 2e op het nationale kampioenschap, maar hij is het bekendst van zijn onbesuisde actie in de Ronde van Vlaanderen, waar hij enkele renners wou voorbijsteken in de graskant, de controle over zijn fiets verloor en een groot deel van het peloton wegmaaide. Maciejuk werd hiervoor een maand geschorst. Bij Bora-Hansgrohe wordt de 24-jarige Maciejuk ploegmaat (en knecht) van onder meer Cian Uijtdebroeks, Jordi Meeus en nieuwkomer Primoz Roglic. . "Bowlingbal" Filip Maciejuk naar Bora-Hansgrohe Filip Maciejuk maakt de overstap van Bahrain Victorious naar Bora-Hansgrohe. De Pool werd dit seizoen 2e op het nationale kampioenschap, maar hij is het bekendst van zijn onbesuisde actie in de Ronde van Vlaanderen, waar hij enkele renners wou voorbijsteken in de graskant, de controle over zijn fiets verloor en een groot deel van het peloton wegmaaide. Maciejuk werd hiervoor een maand geschorst.



Bij Bora-Hansgrohe wordt de 24-jarige Maciejuk ploegmaat (en knecht) van onder meer Cian Uijtdebroeks, Jordi Meeus en nieuwkomer Primoz Roglic.

clock 15:06 15 uur 06.

clock 13-10-2023 13-10-2023.

clock 15:58 15 uur 58. 30 namen bij Alpecin-Deceuninck. Alpecin-Deceuninck heeft zijn nieuwkomers en vertrekkers in één klap genoemd. Het hevelt Timo Kielich, Axel Laurance (wereldkampioen bij de beloften), Henri Uhlig en Luca Vergallito over van zijn opleidingsploeg. Vers bloed wordt in de ploeg gepompt met Stan Van Tricht (Soudal-Quick Sep), Lars Boven (Jumbo-Visma Devo) en Juri Hollmann (Movistar). Bij de vertrekkers zijn onder meer Dries De Bondt, Stefano Oldani, Alexander Krieger, Jakub Mareczko en Lionel Taminiaux. . 30 namen bij Alpecin-Deceuninck Alpecin-Deceuninck heeft zijn nieuwkomers en vertrekkers in één klap genoemd. Het hevelt Timo Kielich, Axel Laurance (wereldkampioen bij de beloften), Henri Uhlig en Luca Vergallito over van zijn opleidingsploeg. Vers bloed wordt in de ploeg gepompt met Stan Van Tricht (Soudal-Quick Sep), Lars Boven (Jumbo-Visma Devo) en Juri Hollmann (Movistar). Bij de vertrekkers zijn onder meer Dries De Bondt, Stefano Oldani, Alexander Krieger, Jakub Mareczko en Lionel Taminiaux.

clock 11-10-2023 11-10-2023.

clock 18:56 18 uur 56. Loïc Vliegen naar Bingoal-WB. Na 5 jaar bij Wanty (in al zijn gedaanten) gereden te hebben, maakt Loïc Vliegen op zijn 29e de overstap naar het ProContinentale Bingoal-WB. Vliegen tekende er een contract voor 2 jaar. "Ik wil me na een moeilijk 2023 herlanceren bij de ploeg van manager Christoph Brandt", zegt Vliegen. "Ik zal bij Bingoal-WB de rol van wegkapitein opnemen, maar ik zal ook mijn persoonlijke kansen mogen verdedigen." Vliegen heeft 3 profzeges op zijn naam, waarvan het eindklassement van de Ronde van Wallonië (2019) als meest aansprekende. . Loïc Vliegen naar Bingoal-WB Na 5 jaar bij Wanty (in al zijn gedaanten) gereden te hebben, maakt Loïc Vliegen op zijn 29e de overstap naar het ProContinentale Bingoal-WB. Vliegen tekende er een contract voor 2 jaar.



"Ik wil me na een moeilijk 2023 herlanceren bij de ploeg van manager Christoph Brandt", zegt Vliegen. "Ik zal bij Bingoal-WB de rol van wegkapitein opnemen, maar ik zal ook mijn persoonlijke kansen mogen verdedigen."



Vliegen heeft 3 profzeges op zijn naam, waarvan het eindklassement van de Ronde van Wallonië (2019) als meest aansprekende.







clock 18:55 18 uur 55.

clock 10-10-2023 10-10-2023.

clock 12:35 12 uur 35. Twee Belgen erbij voor Cofidis. Aimé De Gendt en Milan Fretin rijden volgend jaar in de kleuren van Cofidis door het peloton. De twee Belgen brengen het totaal aantal landgenoten zo op 5, met ook nog Piet Allegaert, Christophe Noppe en Ludovic Robeet in Franse loondienst. De Gendt is 25 en komt over van Intermarché-Circus-Wanty. Hij won in 2019 de Antwerp Port Epic en werd al twee keer tweede in Le Samyn. Een man voor de klassiekers dus. Fretin verlaat op zijn 22e Flanders-Baloise. Hij omschrijft zichzelf als "puncher-sprinter" en kijkt ernaar uit om voor onder meer Bryan Coquard te werken. . Twee Belgen erbij voor Cofidis Aimé De Gendt en Milan Fretin rijden volgend jaar in de kleuren van Cofidis door het peloton. De twee Belgen brengen het totaal aantal landgenoten zo op 5, met ook nog Piet Allegaert, Christophe Noppe en Ludovic Robeet in Franse loondienst.

De Gendt is 25 en komt over van Intermarché-Circus-Wanty. Hij won in 2019 de Antwerp Port Epic en werd al twee keer tweede in Le Samyn. Een man voor de klassiekers dus.

Fretin verlaat op zijn 22e Flanders-Baloise. Hij omschrijft zichzelf als "puncher-sprinter" en kijkt ernaar uit om voor onder meer Bryan Coquard te werken.

clock 12:29 12 uur 29.

clock 07-10-2023 07-10-2023.

clock 16:18 16 uur 18. Morkov wordt opnieuw de lead-out van Cavendish. Mark Cavendish heeft er een extra wapen bij om zijn wielercarrière in schoonheid af te sluiten. Zo maakte zijn ploeg Astana vandaag bekend dat Michael Morkov - een van de beste lead-outmannen in het peloton - volgend jaar voor het team zal rijden. Het duo vormde bij Quick Step eerder al een onafscheidelijk duo in de sprint. "Ik ben zeer enthousiast om bij Astana aan te sluiten, het is een team dat een enorme ontwikkeling doormaakt. En natuurlijk ben ik blij om me te herenigen met mijn oud-ploegmaat Mark Cavendish, om zo nieuwe overwinningen na te jagen voor hem en voor Astana." "Bovendien is het komende jaar het jaar van de Olympische Spelen. Ik heb de ambitie om opnieuw te strijden voor de gouden medaille in het Madison. Het team staat klaar om mij goed te ondersteunen bij het najagen van deze droom en daar ben ik erg dankbaar voor." . Morkov wordt opnieuw de lead-out van Cavendish Mark Cavendish heeft er een extra wapen bij om zijn wielercarrière in schoonheid af te sluiten. Zo maakte zijn ploeg Astana vandaag bekend dat Michael Morkov - een van de beste lead-outmannen in het peloton - volgend jaar voor het team zal rijden. Het duo vormde bij Quick Step eerder al een onafscheidelijk duo in de sprint.



"Ik ben zeer enthousiast om bij Astana aan te sluiten, het is een team dat een enorme ontwikkeling doormaakt. En natuurlijk ben ik blij om me te herenigen met mijn oud-ploegmaat Mark Cavendish, om zo nieuwe overwinningen na te jagen voor hem en voor Astana."



"Bovendien is het komende jaar het jaar van de Olympische Spelen. Ik heb de ambitie om opnieuw te strijden voor de gouden medaille in het Madison. Het team staat klaar om mij goed te ondersteunen bij het najagen van deze droom en daar ben ik erg dankbaar voor."

clock 04-10-2023 04-10-2023.

clock 20:29 20 uur 29. 18-jarige zoon van Joseba Beloki wordt prof bij EF. De tieners blijven in trek bij de WorldTour-teams, want Markel Beloki springt van de junioren meteen naar de profs. EF-EasyPost geeft de 18-jarige Spanjaard een contract voor de komende 2 jaar. Markel Beloki is de zoon van Joseba Beloki, die 3 keer het eindpodium haalde van de Tour, maar die na een zware crash nooit meer zijn topniveau haalde. Op het voorbije EK bij de junioren eindigde Markel 7e in de tijdrit, een discipline waarin hij ook Spaans kampioen is in zijn categorie. "Ik weet dat ik nog heel jong ben, maar hier krijg ik tijd om beetje bij beetje te groeien", zegt Beloki over zijn transfer naar EF. . 18-jarige zoon van Joseba Beloki wordt prof bij EF De tieners blijven in trek bij de WorldTour-teams, want Markel Beloki springt van de junioren meteen naar de profs. EF-EasyPost geeft de 18-jarige Spanjaard een contract voor de komende 2 jaar.



Markel Beloki is de zoon van Joseba Beloki, die 3 keer het eindpodium haalde van de Tour, maar die na een zware crash nooit meer zijn topniveau haalde. Op het voorbije EK bij de junioren eindigde Markel 7e in de tijdrit, een discipline waarin hij ook Spaans kampioen is in zijn categorie.



"Ik weet dat ik nog heel jong ben, maar hier krijg ik tijd om beetje bij beetje te groeien", zegt Beloki over zijn transfer naar EF.

clock 20:28 20 uur 28.

clock 29-09-2023 29-09-2023.

clock 20:35 20 uur 35. Sweeny weg bij Lotto-Dstny. Harry Sweeny zal in 2024 niet meer in het rood maar in het roze rijden. De 25-jarige Australiër kwam de voorbije 4 jaar uit voor Lotto-Dstny, maar hij kiest ervoor om nieuwe lucht op te snuiven bij het EF-EasyPost van manager Jonathan Vaughters. . Sweeny weg bij Lotto-Dstny Harry Sweeny zal in 2024 niet meer in het rood maar in het roze rijden. De 25-jarige Australiër kwam de voorbije 4 jaar uit voor Lotto-Dstny, maar hij kiest ervoor om nieuwe lucht op te snuiven bij het EF-EasyPost van manager Jonathan Vaughters.

clock 20:34 20 uur 34.

clock 26-09-2023 26-09-2023.