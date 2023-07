Wozniacki is klaar voor comeback: "Ik ben al bij dat ik niet opnieuw tegen Serena Williams moet spelen"

Ik wil presteren, maar het belangrijkste is dat ik me weer amuseer op het veld.

"Tennis is niet langer het belangrijkste in mijn leven. Mijn familie en mijn kinderen zijn dat."

"Ik wil presteren, maar het belangrijkste is dat ik me weer amuseer op het veld. De druk op mijn schouders is weg", zegt de echtgenote van voormalig NBA-speler David Lee.

"Uiteraard is de huidige generatie erg sterk, maar ik heb het in mijn tijd tegen Serena Williams, de allersterkste, moeten opnemen. Ik ben al blij dat ik dat niet opnieuw moet doen."

"De grootste uitdaging voor Wozniacki wordt een evenwicht zoeken tussen haar carrière en het familieleven", vertelt ervaringsdeskundige Kim Clijsters.

In een van de eerste toernooien die ze speelde nadat ze moeder werd, won Clijsters het US Open 2009, in een finale tegen Wozniacki.

"Zelf had ik het in begin lastig om dat evenwicht te vinden. Je dochtertje achterlaten om je zes of zeven uur alleen op jezelf te focussen, is niet makkelijk."

"Ik heb moeten leren dat anderen ook heel goed voor je kinderen kunnen zorgen. Je moet je moederinstinct heel even opzij kunnen schuiven. Dat is een mentale klik die je moet maken."