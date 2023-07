Tom Dumoulin is scherp voor Wout van Aert: "Hij heeft echt gesmeten met zijn krachten"

Het was een opvallend beeld in de tiende etappe. Wout van Aert die plots samen met Mathieu van der Poel voor het peloton uit ging rijden, op zoek naar de koplopers. Een kort avontuur dat met een sisser afliep.

Tom Dumoulin zag het met stijgende verbazing gebeuren. "Ik snap er helemaal niks van. Van Mathieu begrijp ik nog dat die wat gaat spelen en even doorrijdt. Wout zit dan per ongeluk in zijn wiel, maar neemt daarna wel over en blijft doorrijden. Dat begreep ik niet."

Ook Eddy Planckaert trok grote ogen. "Al die energie verspillen en dat voor een renner met zulke capaciteiten. Hij kan bergop rijden en zware etappes overleven. Hij moet elk jaar drie etappes kunnen winnen."

Bij Planckaert ligt de gemiste kans voor Van Aert in de tweede rit nog zwaar op zijn maag. "Vingegaard had daar maar 100 meter op kop moeten rijden en dat had hem geen pijn gedaan. Van Aert had toen op één been gewonnen. Maar ik heb gehoord dat Van Aert na de Tour ook nog de tuin gaat doen van Vingegaard."