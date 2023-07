Iedereen Bondscoach: wie neem jij mee naar het WK wielrennen in Glasgow?

Over iets minder dan een maand, op 6 augustus, wordt in Glasgow de wegrit bij de mannen gereden op het WK wielrennen. Met Remco Evenepoel levert België de wereldkampioen, die sowieso mag gaan. Welke 8 renners zou jij selecteren? Komende maandag weten we wie bondscoach Sven Vanthourenhout meeneemt.