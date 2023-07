Scottish Open: Detry kan goede lijn niet doortrekken, Colsaerts mist de cut net

clock 22:20

22 uur 20. Thomas Detry zakt weg. Met een geweldige openingsronde van 64 slagen deed Thomas Detry op dag één mee met de besten op de Scottish Open. Een voorlopige derde plaats was het resultaat, maar vrijdag kon onze landgenoot geen vervolg breien aan die goede prestatie. Met een ronde van 72, twee boven par, zakte hij naar de 30ste plaats. Een teleurstelling. Nicolas Colsaerts moest hopen op een topdag om zijn vel nog te redden, nadat hij donderdag met een rondje van 73 pas 137ste was geëindigd. Colsaerts deed zijn stinkende best, en schitterde zelfs met een hole-in-one, maar het mocht niet baten. Zijn goede rondje van 66 was net één slag teveel om de cut te halen. De Noord-Ierse topper Rory McIlroy staat na twee dagen aan de leiding met een score van 10 onder par, één slag beter dan de twee Zuid-Koreanen Kim en Hun An. .