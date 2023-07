Net geen hole-in-one: indrukwekkende Detry mept zich met 8 birdies naar 3e plek in Schotland

Ik was zo dicht bij een hole-in-one. Ik speelde echt heel goed golf vandaag. Ik had eigenlijk wat zware missers, maar maakte het altijd goed.

17 uur 44. Net geen hole-in-one voor Thomas Detry. Thomas Detry heeft indruk gemaakt in zijn openingsronde van de Scottish Open. Met 8 birdies en 2 bogeys mocht hij een ronde van 64 slagen op zijn scorekaart zetten. Bijna deed de Brusselaar nog één slag beter, maar op de 17e hole viel zijn hole-in-one net niet. Detry deelt de 3e plek met de Noord-Ier Rory McIlRoy. Alleen de Zuid-Koreaan Byeong Hun An en de Amerikaan Davis Riley deden beter. Hun An leidt met twee slagen, dankzij negen birdies. Nicolas Colsaerts kende een mindere start in Schotland. Met een openingsronde van 73 slagen, drie boven par, staat hij pas 137e. .