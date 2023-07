Frank Hoste blaast de loftrompet over Mathieu van der Poel: “Zet een andere sprinter in zijn wiel en die wint ook”

Ook Frank Hoste heeft intens genoten van de eerste Tourweek. De voormalige groenetruiwinnaar zag Jasper Philipsen de sprintzeges aaneenrijgen en raakte daarbij vooral onder de indruk van lead-out Mathieu van der Poel. “Ik wil niks afdoen aan de prestatie van Philipsen, maar zet Cavendish of Jakobsen in het wiel van Van der Poel en die winnen ook.”

Jasper Philipsen schoot meteen raak bij de eerste massasprint in deze Tour en intussen staat de teller al op drie ritzeges. Frank Hoste weet als geen ander hoe belangrijk een goed begin kan zijn voor een sprinter.



"Ik heb zelf ooit de eerste massasprint in de Tour gewonnen en dan krijg je meteen vertrouwen. Dat is bij Philipsen ook gebeurd. Hij wint natuurlijk wel door toedoen van Mathieu van der Poel. Die steekt er als lead-out zo bovenuit dat er geen enkele andere sprinter naast Philipsen kan komen vooraleer die aan zijn sprint begint." "Zet Cavendish in het wiel van Van der Poel en hij wint. Zet Jakobsen daar en hij wint ook. Het is onwaarschijnlijk hoe Van der Poel die laatste 500 à 600 meter rijdt. De andere lead-outs zitten à bloc in het wiel en kunnen er niet meer naast komen met hun sprinter."

Mørkøv was in zijn goede tijd een sterke lead-out, maar Van der Poel staat nog een stapje hoger." Frank Hoste

"Philipsen zit nooit ingesloten, de andere sprinters zitten allemaal achter hem te wachten. Philipsen kan altijd zelf zijn moment kiezen en heeft dan ook nog het vertrouwen. Hij moet nooit uit een verloren positie nog een situatie rechtzetten zoals Cavendish bijvoorbeeld wel moest doen."



"Ik wil niks afdoen van de prestatie van Philipsen, absoluut niet. Maar zet Mathieu van der Poel bij een andere sprinter en die wint ook. Mørkøv was in zijn goede tijd een sterke lead-out, maar Van der Poel staat nog een stapje hoger."

"Pogacar zal alsmaar beter worden"

Philipsen ligt in polepositie voor het groen. De strijd voor het geel belooft een pak spannender te worden, al waren de laatste twee duels tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar wel in het voordeel van de Sloveen. Een teken aan de wand volgens Hoste. "Vingegaard heeft de Dauphiné al gereden en gewonnen en ik denk dat hij dat naar het einde van de Tour zal voelen. Dat is niet het geval bij Pogacar. Die zal alsmaar beter worden. Dat hebben de laatste ritten al bewezen." "Hij neemt de wedstrijd nog niet in handen, omdat Jumbo-Visma collectief een stuk sterker is dan het team van Pogacar. Pogacar weet ook dat zijn team niet bekwaam is om de Tour nog twee weken te controleren. Hij vindt het prima dat Vingegaard nog het geel heeft." Hoste keek dan ook vreemd op toen Pogacar aanviel op de Puy de Dôme. "Ik vond het bizar wat hij daar deed. Het risico bestond dat Vingegaard kraakte en Pogacar wel in het geel stond voor de komende twee weken. Ik had verwacht dat Pogacar ging afwachten tot de eerste Alpenritten om uit te pakken. Maar blijkbaar is hij zo temperamentvol dat hij toch zo snel mogelijk geel wil."

De langere beklimmingen zouden Vingegaard beter liggen? Praatjes voor de vaak. Frank Hoste

Vingegaard zegt dat de langere beklimmingen in de komende bergritten hem beter zullen liggen. "Praatjes voor de vaak”, vindt Hoste. “Pogacar won de rit

over de Tourmalet en dat was toch ook een slopende bergrit. Toen reed hij toch

op het einde ook weg van Vingegaard. Al is Pogacar natuurlijk wel een explosievere klimmer dan Vingegaard.”



Hoste plaatst ook kanttekeningen bij de tactiek van Jumbo-Visma. "Ze moeten toch opletten met de koers altijd maar in handen te nemen. Dat kost allemaal krachten en die jongens moeten het wel nog twee weken volhouden. In de bergritten gingen ze vanaf het begin redelijk tekeer, daar hadden ze wat spaarzamer moeten zijn."



"Die coup in de rit over de Tourmalet is mislukt, maar het zit wel in de benen van de jongens van Jumbo-Visma. Ze hebben die dag wel een jasje uitgedaan. Maar nu ze het geel hebben, moeten ze natuurlijk wel aan de bak."