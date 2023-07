Timothy Dupont snelt naar winst in opener Tour of Qinghai Lake in China

Een vlakke rit van 108 km met start en aankomst in Xining, dat was de opdracht voor het peloton. Spurten stond dus in de sterren geschreven.



Het is voor Timothy Dupont zijn tiende profzege, de tweede dit seizoen. In mei schoot hij ook al raak in de tweede rit van de Ronde van Griekenland (2.1).



In het verleden won Dupont semiklassiekers als Nokere Koerse (2016), het Kampioenschap van Vlaanderen (2016), de GP Jef Scherens (2017) en de Schaal Sels (2018).



Morgen wacht in China een eerste bergrit. De renners leggen in de tweede etappe 132,35 km af tussen Duoba en Guide. Onderweg ligt de Lajishan Mountain, een helling van buiten categorie.



Er nemen geen WorldTour-teams deel aan de 22e editie van de Tour of Qinghai Lake. Tarteletto-Isorex start als enige Belgische ploeg met 7 landgenoten. De Chinese ronde eindigt volgende week zondag.