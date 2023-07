John Terry keert terug naar Chelsea en gaat aan de slag in jeugdacademie

Terry speelde tussen 1998 en 2017 voor Chelsea. Hij kwam in die periode tot meer dan 700 wedstrijden voor de club.

De topverdediger kwam in 1995 als veertienjarige jongen toe op Stamford Bridge. Hij zou er nagenoeg zijn hele spelerscarrière blijven. Meer dan 500 wedstrijden lang was hij kapitein. Terry won met de Blues vijf landstitels en de Champions League.

In 2018 sloot hij zijn spelerscarrière af bij Aston Villa. Daar werkte hij de voorbije jaren in de schaduw van hoofdcoach Dean Smith. De voorbije maanden was hij nog even actief als assistent-trainer bij Leicester, maar ook hij kon de degradatie van Youri Tielemans en co niet vermijden.

In 2022 had hij al een tijdje een adviserende rol voor de jeugdacademie van Chelsea, maar nu wordt hij daar dus echt trainer.

Terry maakte het nieuws van zijn terugkeer zelf bekend op sociale media. "Ik ben blij terug thuis te zijn. Ik ga werken in de academie van Chelsea", postte hij.