Corinne Poulidor over papa "Poupou": "Mooiste herinnering is toen hij Mathieu in de koers zag"

Corinne Poulidor: "Ik mis mijn vader nog heel erg"

"Een aangename en populaire man", tekent Corinne Poulidor haar papa. "Maar voor mij was hij vooral een vader. Ik mis hem nog heel erg", zegt ze, vechtend tegen de tranen.



Poulidor overleed in 2019, maar is in Frankrijk nog niet vergeten. De stempel van 'Eeuwige Tweede' kon hij wel nooit afschudden. "Dat vond hij niet erg. Hij wist dat hij wel degelijk een erelijst had. Dat was maar een bijnaam."

Ook Corinne is de carrière van haar vader nog niet vergeten. "Maar als kind onthield ik vooral de slechte momenten. Dat zijn hele gezicht kapot was, nadat hij hard gevallen was, bijvoorbeeld."

Dat Poulidor niet vergeten is, is duidelijk voor wie zijn graf gaat bezoeken. Dat ligt bezaaid met bloemen van bewonderaars. "Ik ben blij dat de mensen hem wellicht nooit zullen vergeten."

"Op het einde zei hij altijd: ik heb een heel mooi leven gehad door de fiets. Vooral door de fiets."