Is de Franse lucht coronavrij? "Mondmasker maakt niet het grote verschil tegenover de Giro"

Geen enkele wielrenner of koersliefhebber zal er om schreeuwen, maar het is opvallend hoe het coronavirus en de Tour de France elkaar voorlopig geen stokken in de wielen steken.

Het aantal covidgevallen in Europa is een stuk minder en tijdens de zomermaanden liggen de virale infecties sowieso lager.

"Iedereen is voorzichtig geweest in de aanloop naar de Tour en iedereen doet ook zijn best om onnodige contacten te vermijden."

"Een verklaring? Dat is een moeilijke vraag", antwoordt Milan Holvoet, dokter van Lotto-Dstny in de Tour.

"We testen enkel nog bij duidelijke symptomen"

De Giro werd bij slecht weer gereden in mei, de Tour bij zonnige omstandigheden in juli. "Niet zozeer het weer speelt een rol, vooral het aantal virale infecties. In april en mei heb je nog griepgevallen."

"Het is mogelijk dat er toch nog covidgevallen opduiken in deze Tour, maar iedereen doet enorm zijn best. Vooraf werd iedereen getest, nu is er geen systematische testing meer bij ons. Dat doen we enkel bij duidelijke symptomen."

Hoe is de situatie in de rennershotels? "Dat valt heel goed mee. We zaten vrijwel voortdurend alleen als ploeg en we zitten ook afgescheiden van het publiek bij het buffet of in de eetzaal. We hebben onze eigen kok mee."

"De andere gasten dragen geen masker, maar we proberen contact te vermijden. We worden niet overvallen door supporters of toevallige gasten."

Al is dat vooral aan de finish een ander paar mouwen. "De aandacht verslapt. Aan de start is alles mooi gescheiden, bij de finish helemaal niet. Dan moeten we met lintjes iedereen op een afstand houden."