Rozetruidraagster Annemiek van Vleuten pakt uit met nieuw nummertje in Giro Donne

Annemiek van Vleuten (Movistar) heeft in rit zes nog eens de puntjes op de i gezet in de Giro Donne. De 40-jarige roze trui reed op zo'n 15 kilometer van de aankomst weg uit een elitegroep en kwam solo aan. In de stand heeft Van Vleuten ondertussen drie minuten voorsprong op de rest.