PSG maakt einde aan samenwerking met coach Christophe Galtier, volgt Luis Enrique hem op?

Christophe Galtier lag nog een jaar onder contract in Parijs, maar volgend seizoen zal hij PSG niet meer coachen. De 56-jarige Fransman mag de hoofdstad verlaten.

In zijn eerste seizoen loodste Galtier PSG naar een nieuwe landstitel. Dat volstond niet. In de Champions League, het grote doel van de Qatarese bazen, was het seizoen al in de 1/8e finales afgelopen.

Ook extrasportief liep het spaak voor Galtier. De man raakte betrokken in een racismeverhaal, een verhaal dat hij ontkende.

Wie Galtier opvolgt bij PSG is nog niet bekend.

In de wandelgangen van het Parc des Princes weerklinkt de naam Luis Enrique steeds luider. Na de uitschakeling tegen Marokko op het WK trad hij af als Spaans bondscoach.