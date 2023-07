Manon De Roey flirt met de cut bij haar debuut op de US Open golf

clock 07:05

07 uur 05. De Roey in het midden van het pak. Manon De Roey heeft haar allereerste rondje ooit op de US Open afgewerkt in 76 slagen, goed voor 4 slagen boven het gemiddelde van de baan. De Roey liet 2 birdies (-1 op een hole) noteren op haar scorekaart, maar ook onder meer een dubbele bogey (+2). Ze staat hierdoor op de 83e plaats, al ligt het veld boven haar nog dicht bij elkaar. Helemaal bovenaan vinden we een Aziatisch duo: de Chinese Xiyu Janet Lin en de Koreaanse Hyo Joo Kim hadden allebei 68 slagen nodig voor hun rondje over Pebble Beach, goed voor een score van -4. .