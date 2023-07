Luis Enrique volgt Christophe Galtier op als nieuwe trainer van PSG: "Zullen als collectief spelen"

Is Luis Enrique dan de uitverkorene die PSG naar een triomf in de Champions League zal coachen?

Bij FC Barcelona slaagde de trainer al eens in dat kunstje, maar daar waren de omstandigheden wel veel minder woelig dan in Parijs. Lionel Messi vertrok, rond Neymar zijn er veel twijfels en het is nog steeds onzeker waar de toekomst van supervedette Kylian Mbappé ligt.

Tijdens de persvoorstelling van Enrique onderstreepte voorzitter Nasser Al-Khelaifi nog eens: "Kylian zal niet gratis vertrekken. Als hij wil blijven, moet hij vernieuwen."

Soit, weer over naar de nieuwe trainer. "Ik ben ervan overtuigd dat we een sterke ploeg zullen hebben", vertelde Enrique. "En vooral dat we als een collectief zullen spelen, dat is mijn hoofddoel."



Enrique nam na een teleurstellend WK afscheid als bondscoach van Spanje. Eerder stond hij ook al aan het roer bij AS Roma en Celta de Vigo.