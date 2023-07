Cavendish' laatste dans: zal hij nog die ene triomf behalen? "Astana mist het sprint-DNA"

Jan Bakelants wijst erop dat het zonder een betrouwbare lead-out lastig zal worden voor Cavendish: "Een zesde plaats is niet slecht, maar die plaats kan iedereen nog halen in de luwte. Om vooraan mee te strijden, moet je naar voren worden gebracht.”

Gisteren behaalde Mark Cavendish een solide zesde plaats in de sprint. Nog één zege in de Tour en hij evenaart het record van Eddy Merckx.

"In de hele sprintvoorbereiding hoefden we het niet eens over Astana of Cavendish te hebben. Ze kunnen het gewoon niet, het zit niet in hun DNA," voegt Bakelants eraan toe in Vive le Velo.

Analiste en ex-renster Roxane Knetemann had de sprint van Cavendish en Astana nauwkeurig bestudeerd: "Het viel me op dat Cees Bol daar wel was, maar twijfelde en zo Cavendish niet goed in positie bracht. Daarom moest de Brit het uiteindelijk zelf doen."

"Er zijn veel fouten gemaakt bij Astana, maar normaal gesproken kan Cees Bol een goede lead-out verzorgen," gaat de Nederlandse voort.

Karl Vannieuwkerke wijst erop dat Cavendish een maand geleden in Rome tegen alle verwachtingen in toch nog een etappezege behaalde in de Giro.

"Maar op dat moment waren de echte snelle mannen er niet", stelt Knetemann. "Hij hoefde alleen maar voorbij te gaan."

"Desalniettemin was dat een ongelooflijke overwinning", countert Bakelants. "Hij heeft die grinta om na moeilijke sprints, er toch nog in te blijven geloven tot de laatste dag. Waar andere renners het misschien opgeven en zich naar het einde slepen, blijft hij doorzetten."

Toch blijft de vraag hangen of Cavendish nog een kans zal krijgen in deze Tour. Vandaag in rit 4?