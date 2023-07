Sprinters kijken uit naar eerste krachtmeting in de Tour: "De eerste sprint is altijd chaotisch"

Zonder onwaarschijnlijke verrassingen mogen de sprinters zich opmaken om in Bayonne voor een eerste keer met de spierballen te rollen. Dit hadden de hoofdrolspelers vanochtend te zeggen.

Philipsen: "Mathieu is gemotiveerd"

Jasper Philipsen wordt door de meeste volgers getipt als de grootste favoriet voor de etappe naar Bayonne. Hoe denkt hij daar zelf over? "Het waren wel al pittige dagen, de benen zijn toch wat vermoeid. Maar al bij al ben ik er vrij goed doorgekomen." "Die tussensprint was nog geen goeie waardemeter over de krachtsverhoudingen. Als alles goed verloopt, hebben we een goeie sprinttrein. Mathieu (van der Poel) is ook heel gemotiveerd."

Jakobsen: "Dit zijn de dagen waarvoor we trainen"

"Ik heb de eerste dagen redelijk overleefd", zegt Fabio Jakobsen, op papier misschien de grootste uitdager voor Philipsen. "Ik ben wel oké opgestaan. Dit zijn de dagen waarvoor we trainen." Net als Philipsen kan Jakobsen op een sterke trein rekenen. "We hebben sterke jongens, met veel ervaring. Hopelijk kunnen ze mij in winnende positie afzetten." "De eerste sprint in de Tour is toch altijd wat chaotisch. Veel mannen zijn nog fris en ook de klassementsmannen willen vooraan zitten. Het wordt een overvolle finale, maar dat hoort erbij. Daar moeten we mee kunnen omgaan."

Meeus: "Ik voel geen druk, wel verwachtingen"

Voor Jordi Meeus is de Tour één grote ontdekkingstocht, ook straks bij de sprints. "Het is een leuke kennismaking. Ik had niet verwacht dat de Tour zó groot zou zijn." "Ik voel mij nog redelijk goed na een zwaar openingsweekend. Hopelijk kan ik meedoen voor de overwinning." "Ik heb nog niet veel met Danny (van Poppel) samengekoerst. Ik moet gewoon zijn wiel volgen. Het geeft mij rust dat ik dan weet dat ik dan in principe op de goeie plaats word afgezet." Meeus werd door Bora-Hansgrohe verkozen boven Sam Bennett. Geeft dat geen extra druk? "Ik weet dat er verwachtingen zijn, maar ik voel zelf geen druk."

Cavendish: "Heb al veel energie kunnen sparen"

Mark Cavendish kan vandaag met een 35e ritzege alleen recordhouder worden in de Tour. In de slotrit van de Giro bewees hij dat hij ook op zijn 38e nog altijd erg snel is. "De voorbije dagen stond alles in het teken van energie sparen. Dat is goed gelukt, ik heb het weekend vrij goed overleefd." Cavendish denkt niet dat zijn Astana zich veel zal bemoeien met de achtervolging. "Er zijn andere ploegen die meer geïnteresseerd zijn om al vroeg in de etappe de controle te hebben."