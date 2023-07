Puck Pieterse triomfeert opnieuw in Val di Sole, nu ook op de mountainbike

Net als vorige week op het EK in Krynica Zdroj koos Puck Pieterse weer vroeg het hazenpad. Na 1 van de 5 ronden had ze al een ruime voorsprong.



Pieterse bouwde die vervolgens gestaag uit, ze ging de slotronde in met een minuut voorsprong, ook een slippertje in de finale kon haar niet meer van de zege houden.



Dan was de strijd om de 2e plaats spannender. De Italiaanse Martina Berta wist zich met haar blijdschap geen blijf toen ze Rececca Henderson en Laura Stigger kon voorblijven. De Belgische Emeline Detilleux haalde net de top 20, als 19e.



"Ik ben vanaf de start voluit gegaan, zat na de 1e ronde al op mijn limiet, maar hoopte gewoon dat ik niet zou stilvallen", vertelde de Nederlandse aan de finish in Val di Sole, waar ze eind 2022 ook al de Wereldbekercross veldrijden wist te winnen. "Blijkbaar is dat de juiste tactiek voor mij."