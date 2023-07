Antwerp spreekt klare taal in brief aan supporters: "Het stadiondossier zit muurvast"

Het blijft rommelen boven de Bosuil.

Enkele weken geleden had Tania Mintjens, de grondeigenares van het Bosuilstadion, nog een voorstel gedaan om uit de impasse van het stadiondossier te komen.

Maar Antwerp stuurde vandaag een open brief naar zijn supporters met een minder hoopvolle boodschap over de situatie.



"De groei wordt afgeremd", schrijft de club in de brief. "RAFC botst tegen een plafond: de uitbouw van het Bosuilstadion is in de huidige omstandigheden onmogelijk."