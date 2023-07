Europese Spelen: slalomkajakker De Coster strandt in halve finales, Derieuw bokst straks voor goud

Oshin Derieuw kampt om 18.30 uur de finale van de bokscompetitie in de klasse tot 66 kg. De tegenstander van de 36-jarige Belgische is absolute wereldtop: de Turkse Busenaz Sürmeneli, regerend olympisch en wereldkampioen. Bokskenner Alain Van Driessche beschrijft de 25-jarige Turkse. "Ze is sterk als een man met een nonchalante stijl van wie doet me wat." "Dat brak haar bijna zuur op in de halve finales tegen de Britse Rosie Eccles, de Gemenebestlaureate. Eccles domineerde de eerste helft vanaf afstand. Ze bleef echter maar aanvallen en gaf zo Surmeneli de gelegenheid om uit te pakken met haar powerpunches." Van Driessche geeft Derieuw advies: "Ze zal het gevecht vanaf afstand moeten voeren en beter doseren dan Eccles. Die maakte ook de fout van voortdurend in lijn aan te vallen, die fout zal Oshin niet snel maken." "Uitstappen en uitdraaien, ze kan het als geen ander en is dus niet bij voorbaat kansloos."

Derieuw bokst voor goud tegen olympisch en wereldkampioene: "Niet kansloos". Oshin Derieuw kampt om 18.30 uur de finale van de bokscompetitie in de klasse tot 66 kg. De tegenstander van de 36-jarige Belgische is absolute wereldtop: de Turkse Busenaz Sürmeneli, regerend olympisch en wereldkampioen. Bokskenner Alain Van Driessche beschrijft de 25-jarige Turkse. "Ze is sterk als een man met een nonchalante stijl van wie doet me wat." "Dat brak haar bijna zuur op in de halve finales tegen de Britse Rosie Eccles, de Gemenebestlaureate. Eccles domineerde de eerste helft vanaf afstand. Ze bleef echter maar aanvallen en gaf zo Surmeneli de gelegenheid om uit te pakken met haar powerpunches." Van Driessche geeft Derieuw advies: "Ze zal het gevecht vanaf afstand moeten voeren en beter doseren dan Eccles. Die maakte ook de fout van voortdurend in lijn aan te vallen, die fout zal Oshin niet snel maken." "Uitstappen en uitdraaien, ze kan het als geen ander en is dus niet bij voorbaat kansloos."

clock 10:40

Geen finale voor Gabriel De Coster in slalom. Gabriel De Coster heeft zich zaterdag niet kunnen kwalificeren voor de finale van de kajak slalom op de Europese Spelen in Polen. De 22-jarige Brusselaar finishte op het parcours in het Kolna Sports Centre in Krakau in 97"58, met zes strafseconden. Dat volstond niet voor een plaats bij de eerste tien, die in de finale aan de start komen. Donderdag werd De Coster 29e (op 64 deelnemers) in de kwalificaties in een tijd van 90"71. De finale staat om 12.10 uur op het programma. De winnaar plaatst zich voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. De Coster staat voor een drukke dag want zaterdagnamiddag (vanaf 15 uur) werkt hij ook de kwalificaties van de cross af. De top 16 van de 52 deelnemers plaatst zich voor de kwartfinales. De eindfase staat zondagnamiddag geprogrammeerd.