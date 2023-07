Europese Spelen: Gabriel De Coster strandt in halve finales van de kajak slalom

clock 10:40

10 uur 40. Geen finale voor Gabriel De Coster in slalom. Gabriel De Coster heeft zich zaterdag niet kunnen kwalificeren voor de finale van de kajak slalom op de Europese Spelen in Polen. De 22-jarige Brusselaar finishte op het parcours in het Kolna Sports Centre in Krakau in 97"58, met zes strafseconden. Dat volstond niet voor een plaats bij de eerste tien, die in de finale aan de start komen. Donderdag werd De Coster 29e (op 64 deelnemers) in de kwalificaties in een tijd van 90"71. De finale staat om 12.10 uur op het programma. De winnaar plaatst zich voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. De Coster staat voor een drukke dag want zaterdagnamiddag (vanaf 15 uur) werkt hij ook de kwalificaties van de cross af. De top 16 van de 52 deelnemers plaatst zich voor de kwartfinales. De eindfase staat zondagnamiddag geprogrammeerd. .