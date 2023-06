Op de Diamond League-meeting van Lausanne heeft Nafi Thiam zich voor het eerst gemeten in het hoogspringen. Ook Dylan Borlée wilde zijn benen eens testen. Bekijk hoe de Belgen het deden in Zwitserland, voor een laatste keer in zijn VRT-carrière onder begeleiding van commentator Marc Willems. Ook afstandslopers Berihu Aregawi (5.000 m) en Jakob Ingebrigtse (1.500 m) stalen alvast de show.