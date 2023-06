LIVESTREAM: Kijk nu naar de ploegenvoorstelling voor de 110e Ronde van Frankrijk

clock 19:19 19 uur 19. Bij elke rit kunnen jonge rennertjes proeven van een deel van het parcours. Dus aan de helden van morgen: begin nu met dromen van de Tour! Christian Prudhomme, Tourdirecteur. Bij elke rit kunnen jonge rennertjes proeven van een deel van het parcours. Dus aan de helden van morgen: begin nu met dromen van de Tour! Christian Prudhomme, Tourdirecteur

clock 19:13 19 uur 13. Daar zijn de meest besproken truitjes van het peloton. Niet langer sober wit en Segafredo, wel blauw en geel in combinatie met een streepje rood en die andere sponsor: Lidl-Trek. Jasper Stuyven moet krachtpatser Mads Pedersen helpen aan ritzeges. . Daar zijn de meest besproken truitjes van het peloton. Niet langer sober wit en Segafredo, wel blauw en geel in combinatie met een streepje rood en die andere sponsor: Lidl-Trek. Jasper Stuyven moet krachtpatser Mads Pedersen helpen aan ritzeges.

clock 19:13 19 uur 13.

clock 19:12 19 uur 12. DSM komt met een veelzijdig palet op het podium. Romain Bardet voor het klimwerk, Sam Welsford voor de sprint en John Degenkolb - die eerder dit jaar Parijs-Roubaix kleur gaf, weet u nog? - voor de verrassing. . DSM komt met een veelzijdig palet op het podium. Romain Bardet voor het klimwerk, Sam Welsford voor de sprint en John Degenkolb - die eerder dit jaar Parijs-Roubaix kleur gaf, weet u nog? - voor de verrassing.

clock 19:11 19 uur 11. Met één ritoverwinning in de Tour moet je heel gelukkig zijn. Ik ben dan ook dolgelukkig met mijn 34 stuks en wil er graag nog eentje bij doen. Mark Cavendish, Astana. Met één ritoverwinning in de Tour moet je heel gelukkig zijn. Ik ben dan ook dolgelukkig met mijn 34 stuks en wil er graag nog eentje bij doen. Mark Cavendish, Astana

clock 19:11 19 uur 11. Laatste keer ploegenvoorstelling voor Mark Cavendish. Laatste keer ploegenvoorstelling voor Mark Cavendish

clock 19:09 19 uur 09. Girmay: “Dit was absoluut een grote droom van mij”. Girmay: “Dit was absoluut een grote droom van mij”

clock 19:09 19 uur 09. De zegekoning in grote rondes is op het appel. Mark Cavendish begeleidt Astana naar het schouwtoneel. Knalt de Brit naar een 35e Tourzege in de sprint? . De zegekoning in grote rondes is op het appel. Mark Cavendish begeleidt Astana naar het schouwtoneel. Knalt de Brit naar een 35e Tourzege in de sprint?

clock 19:07 19 uur 07. Het is een grote droom om hier te zijn. Ik denk dat ik klaar ben voor zowel de massasprints als de zwaardere finales. Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty). Het is een grote droom om hier te zijn. Ik denk dat ik klaar ben voor zowel de massasprints als de zwaardere finales. Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty)

clock 19:06 19 uur 06. Campenaerts: "Onze beste kaart is sowieso Caleb Ewan". Campenaerts: "Onze beste kaart is sowieso Caleb Ewan"

clock 19:03 19 uur 03.

clock 19:01 19 uur 01. Witte truitjes met een blauwe M, het is eens iets anders, maar het blijft wel het DNA van Movistar. De man waarvoor iedereen van de ploeg rijdt: Enric Mas, bekend van drie tweede plaatsen in de Vuelta. . Witte truitjes met een blauwe M, het is eens iets anders, maar het blijft wel het DNA van Movistar. De man waarvoor iedereen van de ploeg rijdt: Enric Mas, bekend van drie tweede plaatsen in de Vuelta.

clock 19:00 19 uur . Ook het Baskenland heeft al gehoord van Mathieu van der Poel: “Is mijn eerste keer hier”. Ook het Baskenland heeft al gehoord van Mathieu van der Poel: “Is mijn eerste keer hier”

clock 18:59 18 uur 59. Er zijn etappes waar een ontsnapping mogelijk is, maar dan moet je wel goed bergop kunnen rijden. In de Dauphiné reed ik goed bergop. Waarom niet? Victor Campenaerts (Lotto-Dstny). Er zijn etappes waar een ontsnapping mogelijk is, maar dan moet je wel goed bergop kunnen rijden. In de Dauphiné reed ik goed bergop. Waarom niet? Victor Campenaerts (Lotto-Dstny)

clock 18:57 18 uur 57. Paraplu's open, want Cofidis brengt ook wat lokale regendruppels met zich mee. . Paraplu's open, want Cofidis brengt ook wat lokale regendruppels met zich mee.

clock 18:56 18 uur 56. Mijn vader heeft gewonnen in het Baskenland? Dat ga ik ook proberen! Het is een prachtig landschap om in te rijden. Mathieu van der Poel. Mijn vader heeft gewonnen in het Baskenland? Dat ga ik ook proberen! Het is een prachtig landschap om in te rijden. Mathieu van der Poel

clock 18:55 18 uur 55.

clock 18:54 18 uur 54. Van der Poel warm onthaald. Mathieu van der Poel op het podium. Dat hoor je aan het gejuich in het publiek. De speerpunt van Alpecin-Deceuninck heeft zijn zinnen gezet op geel in het openingsweekend. Om hem te ondersteunen, Belgen: Quinten Hermans en Jonas Rickaert. Om het zelf af te maken in een sprint: Jasper Philipsen. . Van der Poel warm onthaald Mathieu van der Poel op het podium. Dat hoor je aan het gejuich in het publiek. De speerpunt van Alpecin-Deceuninck heeft zijn zinnen gezet op geel in het openingsweekend.

Om hem te ondersteunen, Belgen: Quinten Hermans en Jonas Rickaert. Om het zelf af te maken in een sprint: Jasper Philipsen.

clock 18:53 18 uur 53. Daar zijn de 5 Belgen van Lotto-Dstny. Daar zijn de 5 Belgen van Lotto-Dstny