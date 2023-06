Europese Spelen: kajakker Gabriel De Coster plaatst zich rechtstreeks voor halve finales

Ik had niet het beste gevoel. Maar de halve finale is weer een heel andere wedstrijd. Ik moet bij de eerste 10 eindigen om de finale te bereiken. Dat is mijn ambitie en daarna is alles mogelijk.

11 uur 28. Kajakker De Coster rechtstreeks naar halve finales. Gabriel De Coster heeft zich donderdag gekwalificeerd voor de halve finales in het kajak slalom. Hij eindigde in de 1e run als 29e op 64 deelnemers. Dat volstond net om met de top 30 rechtstreeks door te stoten. De Coster finishte op het parcours in het Kolna Sports Centre in 90"71. Hij was daarmee bijna 7 seconden trager dan de Zwitser Martin Dougoud, die met 83"98 de toptijd noteerde. Zaterdag worden de halve finales en finale afgewerkt. .