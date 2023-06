Europese Spelen: Derieuw naar finale, Usturoi moet zich tevreden stellen met brons

clock 20:19 20 uur 19. Geen finale voor Usturoi. Vasile Usturoi heeft zich vrijdag op de Europese Spelen in Polen niet kunnen plaatsen voor de finale van het bokstoernooi in de klasse tot 57 kilogram. Hij moet dus vrede nemen met het brons. Usturoi verloor in de halve finale in de Nowy Targ Arena tegen de Spanjaard Jose Quiles Brotons op punten met 5-0. De vijf scheidsrechters gaven de Spanjaard allemaal het voordeel met telkens 30-27. De 26-jarige Usturoi plaatste zich woensdag op de Europese Spelen voor de Olympische Spelen van volgend jaar in de Franse hoofdstad Parijs dankzij een zege met technisch knock-out in de kwartfinale tegen de Deen Frederik Jensen. . Geen finale voor Usturoi Vasile Usturoi heeft zich vrijdag op de Europese Spelen in Polen niet kunnen plaatsen voor de finale van het bokstoernooi in de klasse tot 57 kilogram. Hij moet dus vrede nemen met het brons. Usturoi verloor in de halve finale in de Nowy Targ Arena tegen de Spanjaard Jose Quiles Brotons op punten met 5-0. De vijf scheidsrechters gaven de Spanjaard allemaal het voordeel met telkens 30-27. De 26-jarige Usturoi plaatste zich woensdag op de Europese Spelen voor de Olympische Spelen van volgend jaar in de Franse hoofdstad Parijs dankzij een zege met technisch knock-out in de kwartfinale tegen de Deen Frederik Jensen.

clock 15:19 15 uur 19. Belgische mannenploeg degenschermen 15e. De Belgische mannenploeg in het degenschermen is op de 15e plaats geëindigd tijdens de Europese Spelen. De Belgen openenden met een 45-43-overwinning tegen Portugal. In de achtste finales verloor België met 45-16 tegen Italië. Duitsland (45-33) en Zweden (45-38) bleken in de klassementswedstrijden voor de plaatsen 9 tot 16 te sterk, Oostenrijk werd wel geklopt met 45-33. Daardoor eindigt België op de 15e plaats. De competitie wordt meegeteld voor de puntenranking richting Parijs 2024. In het individuele toernooi eerder deze week raakte Belgisch boegbeeld Neisser Loyola niet voorbij de zestiende finales.

clock 15:10 15 uur 10. Lianne Tan strandt in de kwartfinales van het badmintontoernooi. Lianne Tan (BWF 45) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de halve finale van het badmintontoernooi op de Europese Spelen. Ze verloor van Jenjira Stadelmann (BWF 77) uit Zwitserland met 2-1: 21-12, 7-21 en 21-19 na 56 minuten. Tan en Carraggi, die eerder vandaag al sneuvelde in de kwartfinales, sprokkelden wel punten met het oog op deelname aan de Spelen van volgend jaar in Parijs op dit toernooi, dat ook als EK geldt.



clock 14:21 14 uur 21. Oshin Derieuw kampt zaterdag voor goud. Boksster Oshin Derieuw (-66 kg) heeft haar ticket voor de finale te pakken. Ze versloeg de Hongaarse Anna Luca Hamori op punten in de halve finale: 5-0. "Ik blijf maar winnen, dat klopt. I'm on a good roll", lacht ze na haar kamp. "Ik ben heel tevreden. Ik had vandaag helemaal geen stress, want de grote buit is binnen. Ik zei tegen mezelf dat ik even zou gaan sparren. Ik bokste gecontroleerd, werkte veel met mijn jab (snelle rechtse stoot). Ik ben in bloedvorm en de resultaten zijn daar het bewijs van. Het is fantastisch." De West-Vlaamse bokst zaterdagavond (18.30u) om goud tegen de Turkse Busenaz Surmeneli.

clock 12:42 12 uur 42. Carraggi sneuvelt in kwartfinales. Badmintonspeler Julien Carraggi (BWF-71) is er vrijdag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales van het enkeltoernooi. De Belg verloor in de kwartfinales met 2-0 (21-16, 21-15) van de Fransman Toma Junior Popov (BWF-28).



De Belg verloor in de kwartfinales met 2-0 (21-16, 21-15) van de Fransman Toma Junior Popov (BWF-28).



clock 12:41 12 uur 41. Ik denk niet dat ik ergens spijt van kan hebben. Ik kan alleen maar blij en trots zijn. Vandaag was het iets zwaarder. Het was al mijn 5e wedstrijddag op rij. Ik zit nog in een leerproces, moet nog ervaring opdoen. Maar ik doe het stap per stap. Julien Carraggi.

clock 22:38 22 uur 38. Belgen op zoek naar finaleplaats in boksen. Kansen. Die zijn er voor de Belgen in het boksen. Vasile Usturoi en Oshin Derieuw gaan op zoek naar een finaleplek op de Europese Spelen. Met de Hongaarse Anna Luca Hamori krijgt Oshin Derieuw een opponente tegenover zich die veertien jaar jonger is en toch al over de nodige ervaring beschikt, onder meer opgedaan op 2 WK's. Ze is iets groter dan Derieuw en heeft een grote reach. Iets waar de West-Vlaamse een plannetje moet verzinnen. De tegenstander van Vasile Usturoi is de ervaren Spanjaard José Quiles Brotons. Die al zilver en brons op EK's behaalde. Hij Is afgezakt naar het pluimgewicht (-57kg), omdat het lichtgewicht (-60kg) niet langer op het Olympisch programma staat. Hij legde een zwaar parcours af in Polen, dus qua frisheid is Usturoi een tikje in het voordeel.

Met de Hongaarse Anna Luca Hamori krijgt Oshin Derieuw een opponente tegenover zich die veertien jaar jonger is en toch al over de nodige ervaring beschikt, onder meer opgedaan op 2 WK’s. Ze is iets groter dan Derieuw en heeft een grote reach. Iets waar de West-Vlaamse een plannetje moet verzinnen.



De tegenstander van Vasile Usturoi is de ervaren Spanjaard José Quiles Brotons. Die al zilver en brons op EK’s behaalde. Hij Is afgezakt naar het pluimgewicht (-57kg), omdat het lichtgewicht (-60kg) niet langer op het Olympisch programma staat. Hij legde een zwaar parcours af in Polen, dus qua frisheid is Usturoi een tikje in het voordeel.