Europese Spelen: boksers Vasile Usturoi en Oshin Derieuw kampen straks om finaleplaats

22 uur 38. Belgen op zoek naar finaleplaats in boksen. Kansen. Die zijn er voor de Belgen in het boksen. Vasile Usturoi en Oshin Derieuw gaan op zoek naar een finaleplek op de Europese Spelen. Met de Hongaarse Anna Luca Hamori krijgt Oshin Derieuw een opponente tegenover zich die veertien jaar jonger is en toch al over de nodige ervaring beschikt, onder meer opgedaan op 2 WK’s. Ze is iets groter dan Derieuw en heeft een grote reach. Iets waar de West-Vlaamse een plannetje moet verzinnen. De tegenstander van Vasile Usturoi is de ervaren Spanjaard José Quiles Brotons. Die al zilver en brons op EK’s behaalde. Hij Is afgezakt naar het pluimgewicht (-57kg), omdat het lichtgewicht (-60kg) niet langer op het Olympisch programma staat. Hij legde een zwaar parcours af in Polen, dus qua frisheid is Usturoi een tikje in het voordeel. .