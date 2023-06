Dronken Peter Sagan loopt opnieuw tegen de lamp: 3 maanden zijn rijbewijs kwijt

Peter Sagan moest in 2021 al eens voor de rechter verschijnen vanwege dronkenschap, maar blijkbaar heeft hij zijn lesje toen niet geleerd.



Op 12 mei, om 11.35 uur, werd Sagan door de politie van de weg geplukt, omdat hij rare bewegingen aan het maken was met zijn scooter. Een alcoholtest leverde 1,46 promille op als resultaat, zo kon Monaco Matin in het proces-verbaal lezen.



Volgens de verklaring van Sagan, die zelf niet aanwezig was op de rechtbank, was hij tot 3 uur 's nachts gaan stappen. Een vijftal uur later was hij weer opgestaan om een vriend naar zijn hotel te brengen. Blijkbaar was alle alcohol tegen dan nog niet uit zijn bloed verdwenen.

De verdediging voerde aan dat Sagan op dat moment last had van een jetlag, omdat hij pas terug was van een hoogtestage in de VS. Op de rechter maakte dat niet zoveel indruk, ook al niet omdat de drievoudige wereldkampioen niet aan zijn proefstuk toe was.



De advocaten van Sagan hoopten op een boete, omdat de renner zijn auto nodig heeft voor zijn werk. Desondanks wordt zijn rijbewijs voor 3 maanden ingetrokken. Sagan krijgt ook een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden.

Het incident is in ieder geval een smet op de afscheidstournee van Sagan, die op zich al niet zo indrukwekkend was tot nu toe. De Tour de France wordt een van zijn laatste grote wedstrijden.