Anderlecht kiest voor stijlbreuk en "mythisch" paars-wit, klassieke kleuren bij thuisshirt Club Brugge

Anderlecht

Anderlecht kiest bij zijn thuisshirt voor het "mythische" paars-wit. Fiftyfifty verdeeld over de torso. Een knipoog naar het verleden. "Leven ingeblazen door Georges Grün, een synoniem voor elegantie", klinkt het bij de club. Een gewaagd concept. Het uitshirt van Anderlecht is klassiek wit, met een verfijnde paarse strook door het midden. Die paarse strook komt ook terug in het zwarte shirt, dat goudgele accenten in de bedrukking draagt.

Prijs: 85 euro

Club Brugge

Club Brugge lijkt gespiekt te hebben bij de buren van Cercle. Althans, dat doet het nieuwe thuistenue vermoeden. Klassieke strepen die eindigen ter hoogte van de borst. Het nieuwe uitshirt van Club Brugge heeft een bijzonder verhaal. Blauw-zwart inspireerde zich namelijk op de truitjes uit de Europacup-finale van 1978 op Wembley. Er is bijvoorbeeld de opvallende V-kraag zoals toen en zorgen de blauwe mouwen met zwarte accenten voor een extra touch. Club presenteerde het shirt met een prachtige video, waarin legendes Julien Cools en Raoul Lambert figureren in het mythische stadion van toen.



Prijs: 90 euro

Union

Van het eigen ‘Union Soixante’ naar een wereldmerk als Nike. Union zet ook op vlak van kleding enorme stappen. De Brusselse volksclub kreeg zelfs enkele garanties van de sportreus: Union wou geen catalogus-modelletje, maar een uniek design. Én de shirts mogen niet meer dan 70 euro kosten in de fanshop. Het thuisshirt van de bijna-kampioen werd er uiteindelijk eentje met fijne horizontale strepen, het uitshirt heeft dan weer een brede dubbele band in geel en blauw. Opvallend: Brusselse kinderen onder de 12 jaar kunnen dat laatste exemplaar gratis aanvragen op de website van Union, zolang de voorraad strekt.

Prijs: nog niet bekend, maar niet meer dan 70 euro

Charleroi

Een zebra met bijzonder hippe strepen. Charleroi heeft samen met Kipsta - straks ook de officiële balsponsor van de Pro League - weer een leuke twist gegeven aan zijn nieuwe thuisshirt. In de nek zit bovendien het logo van de stad.

Prijs: 75 euro

Cercle Brugge

Voor het thuisshirt kiest Cercle opnieuw gekozen voor een klassiek gestreept design. In vergelijking met vorig seizoen zijn de groen-zwarte strepen wel dikker. Het uitshirt is zoals de voorbije jaren wit met groene accenten die het shirt een cleane look geven.



Prijs: 75 euro

Racing Genk

Helemaal nieuw zijn de shirts van Racing Genk niet. De Limburgers showden het exemplaar namelijk al tijdens de play-offs. Het blauwe truitje valt op door de brede strepen en een retrolook.

Prijs: 75 euro

KAA Gent

Voor het eerst in 35 jaar prijkt er geen VDK meer op de borst van de KAA Gent-shirts. Verzekeraar Baloise is de nieuwe hoofdsponsor die op de blauwwitte truitjes prijkt. Het tweede shirt is wit, het uit-exemplaar is - zoals vaker in het verleden - fluogeel.

Prijs: 80 euro

Hein Vanhaezebrouck poseert naast het nieuwe thuisshirt (links) en het nieuwe derde shirt (rechts).

Het nieuwe uitshirt.

KV Kortrijk

KV Kortrijk gaat dit seizoen in zee met de Italiaanse fabrikant Errea. Het thuisshirt is wel opnieuw felrood, met donkerrode & witte accenten op de mouwen en de broek. In het zwarte uitshirt vind je het stratenplan van de stad Kortrijk terug.

Prijs: nog niet bekend

KV Mechelen

KV Mechelen bouwde voor zijn nieuwe shirts verder op het speciale exemplaar uit de bekerfinale. Naast de iconische kleurencombinatie van geel en rood is er ook een opvallende zwarte col. De shirts zijn een van de goedkoopste in eerste klasse.

Prijs: 74,99 euro

Standard

Standard bestaat 125 jaar en viert dat met een feestelijk shirt. Op het rode shirt met witte horizontale strepen prijkt onder meer een jubileum-logo.

Prijs: 90 euro

STVV

Honderd jaar vier je niet zomaar. En dus pakt STVV uit met een jubileumshirt dat een uniek design heeft. Aan de binnenkant zit er namelijk een samoerai-masker als knipoog naar de Japanse banden van de club. Een detail dat zelfs opgepikt wordt door buitenlandse shirtfluencers. Aan de buitenkant is het nieuwe STVV-shirt een knipoog naar de jaren 20, met een nostalgische look. Het ontwerp kwam er in een samenwerking met supporter en beeldend kunstenaar Tom Herck speciaal voor de honderdste verjaardag van de club.

Prijs: 85 euro

Het nieuwe shirt van STVV heeft een uniek detail aan de binnenkant.