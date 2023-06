"Het zou zonde zijn als er nu Yellow Tigers stoppen"

Bondscoach Gert Vande Broek gaat in beroep tegen zijn schorsing. De selectieheer kon op die manier de nationale volleybalvrouwen blijven coachen, maar hij kiest ervoor om zich (even) terug te trekken.



Die beslissing heeft Marc Willems (licht) verrast. "Omdat het enkele dagen had geduurd, had ik gedacht dat Gert Vande Broek het voor bekeken zou houden en zijn schorsing zou uitzitten", vertelt onze commentator. "Hij heeft anders beslist."



"Vermoedelijk kan hij zich niet vinden in de argumentering van het vonnis. Zijn advocaat laat weten dat zijn argumenten onvoldoende aan bod zijn gekomen. Vande Broek hoopt nu in hoger beroep zijn zaak beter te kunnen bepleiten."



"Op elke beslissing had hij kritiek gekregen", gaat Willems voort.

"Als hij gestopt was, had hij schuld bekend. Als hij aanbleef, zou hij zich vast houden aan de macht. En nu heet het hier en daar dat hij zijn ploeg in de steek laat. Het is een moeilijke situatie."