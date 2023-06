LIVESTREAM: Belgian Cats weer in het land, volg hier thuiskomst van de Europese kampioen

Voor de fans is dit hét moment om handtekeningen en selfies te jagen. De Belgian Cats zullen nog even hun bezigheid hebben met te poseren.

19 uur 10. Voor de fans is dit hét moment om handtekeningen en selfies te jagen. De Belgian Cats zullen nog even hun bezigheid hebben met te poseren. .

clock 19:08

19 uur 08. Becky Massey herenigd met haar hondje. Becky Massey is ontzettend blij dat ze haar hondje weer in de armen kan nemen. "Ik heb hem gemist", lacht de Belgian Cat, die ook al uitkijkt naar morgen. "Dat wordt supercool. We zien iedereen morgen terug op de Grote Markt van Brussel. Wat nu gebeurt, is echt ongelooflijk. Dat had ik me nooit kunnen voorstellen. Dikke merci aan iedereen." .