LIVEBLOG Europese Spelen: medailles in muaythai, rugbyvrouwen spelen straks troostfinale

clock 17:01 17 uur 01. Axana Depypere (-54kg) verliest finale in muaythai. Axana Depypere heeft de zilveren medaille behaald in het niet-olympische muaythai-toernooi (thaiboksen) in de klasse tot 54 kilogram. De 19-jarige Depypere verloor in de finale van de Poolse atlete Martyna Kierczynska op punten (30-27). Team Belgium heeft nu 11 medailles op de teller staan, 3 komen uit het muaythai-toernooi. Gianny De Leu (-60 kilogram) veroverde goud, Sarah Piccirillo (-60 kilogram) pakte brons.



Team Belgium heeft nu 11 medailles op de teller staan, 3 komen uit het muaythai-toernooi. Gianny De Leu (-60 kilogram) veroverde goud, Sarah Piccirillo (-60 kilogram) pakte brons.

clock 15:41 15 uur 41. GOUD voor Gianny De Leu in muaythai. Gianny De Leu heeft goud veroverd in de klasse tot 60 kilogram in het niet-olympische muaythai-toernooi (thaiboksen). In de finale in Myslenice haalde onze landgenoot het op punten (29-28) van de Turk Sercan Koc.



clock 15:21 15 uur 21. Belgische degenschermers raken niet voorbij 1/16e finales. Team Belgium heeft geen tweede medaille in het schermen kunnen veroveren. Daags na het brons van Stef van Campenhout met de floret werden Neisser Loyola en Marc Housieaux in het degenschermen de beste Belgen met een zestiende finale. Op vrijdag staat de teamcompetitie op het programma. Integenstelling tot de individuele competitie telt deze competitie wel mee voor de puntenranking richting de Olympische Spelen in Parijs.

clock 15:15 15 uur 15. Anaïs Eudes grijpt net naast finaleplaats in moderne vijfkamp. Anaïs Eudes slaagde er niet in zich te kwalificeren voor de finale van de moderne vijfkamp. In de halve finales eindigde ze als tiende in haar groep, net buiten de kwalificatieplaatsen. Op de derde dag van de competitie namen de resterende 36 deelnemers, verdeeld over twee groepen, deel aan dezelfde drie disciplines als in de eerste ronde: schermen, 200 meter vrije slag zwemmen en laser run (hardlopen en schieten). Eudes behaalde in totaal 1.102 punten, waarmee ze tiende werd in groep B van achttien deelnemers. Alleen de beste negen konden doorgaan naar de finale. De Française Rebecca Castaudi wist Eudes met slechts twee punten voorbij te streven en eindigde als negende. In de finale van zaterdag strijdt de top 18 om de medailles. Dan worden de disciplines herhaald en komt er ook paardrijden bij. In de finale liggen acht quotaplaatsen (per land) klaar, waar België nu naast grijpt, en zijn er ook olympische rankingpunten voor Parijs 2024 te verdienen.



clock 14:40 14 uur 40. Belgische rugbymannen spelen match voor 5e plaats. Het Belgische mannenploeg in het rugby sevens heeft net zijn eerste rankingwedstrijd voor de plaatsen 5-8 op de Europese Spelen gewonnen. Ze versloegen Georgië met 21-5. Om 19.51 uur speelt België de wedstrijd voor de 5e plaats tegen Italië of Duitsland, die elkaar later op de dag ontmoeten. De Belgen konden zich gisteren niet plaatsen voor de halve finales op de Europese Spelen. In de kwartfinales gingen ze met 26-12 onderuit tegen Ierland, de winnaar van groep A.

clock 13:30 13 uur 30. Felix Blommaert raakt niet door poules van degencompetitie. Felix Blommaert sneuvelt als eerste van de vier Belgische deelnemers in de degen competitie voor mannen (schermen). Hij raakte met vier nederlagen uit zes wedstrijden niet voorbij de groepsfase en greep zo naast de hoofdtabel. De 25-jarige Blommaert is momenteel aan de slag als advocaat, maar binnenkort neemt zijn professionele leven een nieuwe wending. In augustus vliegt hij naar New York om er dankzij een beurs verder te studeren aan de universiteit. Het is onduidelijk wat dit inhoudt voor zijn schermcarrière. "Ik ben er nog niet, dus het is afwachten welke mogelijkheden er zijn. Ik zal er wel nog kunnen schermen, dat wil ik ook blijven doen, maar mijn studies komen er op de eerste plaats", benadrukt hij nog.



clock 12:41 12 uur 41. Belgische Rugbyvrouwen stranden in halve finales. Ondanks een goede eerste helft van de Belgen en een gelijke stand (12-12), bleek Groot-Brittannië uiteindelijk te sterk. Eindstand: 36-12. Halverwege de wedstrijd moest Nele Pien met een draagberrie naar de kant na een stevige botsing, wat resulteerde in een gemis aan scores voor de Belgen. Maar het is nog niet gedaan voor de vrouwenrugbyploeg: straks om 20.13 uur treden ze aan in de kleine finale tegen Tsjechië, zij verloren in de tweede halve finale van Polen. Het laatste ticket voor het barragetoernooi voor de Spelen staat op het spel.

clock 12:35 12 uur 35. Europese Spelen Jolien Vermeylen snelt naar bronzen medaille op triatlon van de Europese Spelen

clock 12:29 De Belgische rugbyvrouwen kunnen er weer aan beginnen in Krakau. . 12 uur 29. De Belgische rugbyvrouwen kunnen er weer aan beginnen in Krakau.

clock 11:58 11 uur 58. Halve finale Belgische vrouwenrugbyploeg stilgelegd . Vandaag is het moment van de waarheid aangebroken voor de Belgische vrouwenrugbyploeg in de halve finale van het rugby sevens-toernooi tegen favoriet Groot-Brittannië. Deze match is een cruciale confrontatie voor het Belgische vrouwenrugbyteam, aangezien de winnaar van dit twaalflandentoernooi zich rechtstreeks plaatst voor de Olympische Spelen van 2024. Ze plaatsten zich bijzonder vlot voor de halve finales na een 5-22 overwinning tegen Portugal. Maar bij een 5-5 stand na 4 minuten, werd deze halve finale abrupt onderbroken door een loshangend spandoek dat vast kwam te zitten aan de goal.



