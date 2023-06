Liveblog Europese Spelen: halve finale Belgische vrouwenrugbyploeg stilgelegd door loshangend spandoek

11 uur 58. Halve finale Belgische vrouwenrugbyploeg stilgelegd . Vandaag is het moment van de waarheid aangebroken voor de Belgische vrouwenrugbyploeg in de halve finale van het rugby sevens-toernooi tegen favoriet Groot-Brittannië. Deze match is een cruciale confrontatie voor het Belgische vrouwenrugbyteam, aangezien de winnaar van dit twaalflandentoernooi zich rechtstreeks plaatst voor de Olympische Spelen van 2024. Ze plaatsten zich bijzonder vlot voor de halve finales na een 5-22 overwinning tegen Portugal. Maar bij een 5-5 stand na 4 minuten, werd deze halve finale abrupt onderbroken door een loshangend spandoek dat vast kwam te zitten aan de goal. .

clock 11:30

11 uur 30. Foutloze start voor Lianne Tan. Lianne Tan heeft ook haar tweede groepswedstrijd gewonnen. In Groep F was ze in twee sets te sterk voor de Hongaarse Vivien Sandorhazi (BWF-74). Ze zet daarmee een grote stap richting achtste finales. Morgen wacht nog een laatste groepsmatch tegen de Finse Nella Nyqvest (BWF 407). Er treden 32 speelsters aan in de Arena Jaskolka in Tarnow. Het toernooi geldt ook als Europees kampioenschapen voor de puntenranking richting Olympische Spelen van Parijs. Lianne Tan, 33, was er al bij in Londen (2012), Rio de Janeiro (2016) en Tokio (2021). In Polen neemt Tan voor de derde keer deel aan de Europese Spelen. Tijdens de eerste editie in 2015 won ze in Bakoe meteen zilver. Vier jaar later werd ze in Minsk in de achtste finales uitgeschakeld. .