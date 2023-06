Liveblog Europese Spelen: boogschutter De Smedt eruit in 1/16e finales, Tan wint 1e badmintonpartij

clock 12:12

12 uur 12. Lianne Tan begint met winst. Lianne Tan (BWF-45) heeft haar eerste groepswedstrijd gewonnen. In Groep F was ze te sterk voor de Italiaanse Yasmina Hamza (BWF-120): 21-10, 21-10. Tan neemt het als zesde reekshoofd in haar poule ook nog op tegen de Hongaarse Vivien Sandorhazi (BWF-74) en de Finse Nella Nyqvest (BWF-407). Een plaats in de top twee levert een ticket voor de achtste finales op. Er treden 32 speelsters aan in de Arena Jaskolka in Tarnow. Het toernooi geldt ook als Europees kampioenschap en voor de puntenranking richting Olympische Spelen van Parijs. Lianne Tan, 33, was er al bij in Londen (2012), Rio de Janeiro (2016) en Tokio (2021). In Polen neemt Tan voor de derde keer deel aan de Europese Spelen. Tijdens de eerste editie in 2015 won ze in Bakoe meteen zilver. Vier jaar later werd ze in Minsk in de achtste finales uitgeschakeld. .