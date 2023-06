Liveblog Europese Spelen: badmintonners Carraggi en Tan foutloos naar 1/8e finales

clock 15:41 15 uur 41. Lianne Tan foutloos naar 1/8e finales. Ook Lianne Tan heeft zich geplaatst voor de 1/8e finales van het badmintontoernooi op de Europese Spelen in Polen. De 33-jarige won tegen de Finse Nella Nyqvist haar derde groepsduel op rij: 2-0 (21-11 en 21-12) na amper 22 minuten. Zo mag ze met een foutloos rapport als winnaar van groep F naar de laatste zestien. Eerder boekte ze zeges tegen de Italiaanse Yasmina Hamza (BWF 120) en de Hongaarse Vivien Sandorhazi (BWF 74), telkens met 2-0. . Lianne Tan foutloos naar 1/8e finales Ook Lianne Tan heeft zich geplaatst voor de 1/8e finales van het badmintontoernooi op de Europese Spelen in Polen. De 33-jarige won tegen de Finse Nella Nyqvist haar derde groepsduel op rij: 2-0 (21-11 en 21-12) na amper 22 minuten. Zo mag ze met een foutloos rapport als winnaar van groep F naar de laatste zestien. Eerder boekte ze zeges tegen de Italiaanse Yasmina Hamza (BWF 120) en de Hongaarse Vivien Sandorhazi (BWF 74), telkens met 2-0.



clock 13:55 13 uur 55. Triatleet Servais: "Krampen", Mengal: "Afgezien bij zwemmen". De Belgische mannen in de triatlon vandaag tekenden niet voor een topresultaat, maar een grote teleurstelling heerst er ook niet. Noah Servais kwam als 13e uit het water op het parcours aan Nowa Huta Lake in Krakau, maar kreeg tijdens het fietsen last van opkomende krampen. "Mijn rechterquadriceps begon op te spelen", legt hij uit. "Ik hing in mijn groepje de hele tijd aan de rekker, maar ben toch blij dat ik kon aanklampen, ondanks de pijn. Daarna voelde ik de krampen opnieuw tijdens het lopen. Gelukkig kon ik in de slotronde nog iets versnellen en enkele plaatsen winnen." Hij finishte uiteindelijk 16e. Arnaud Mengal moest de hele tijd achtervolgen na een tegenvallende zwembeurt. Hij begon pas als 46e aan het fietsen. "Het zwemmen ging echt niet goed. Ik heb de hele tijd afgezien", vertelt hij. "Toen ik uit het water kwam, had ik een achterstand van 1'10". In het fietsen zat ik in een goed groepje. Bij de tweede transitie was er een grote valpartij." "Gelukkig was ik niet betrokken, maar ik verloor wel een vijftiental seconden. Daarna slaagde ik er niet meer in mezelf pijn te doen. Na enkele ronden ging het wel iets beter. Uiteindelijk haal ik net top twintig. Daar ben ik gematigd tevreden mee. Maar het is toch niet waar ik voor de start op hoopte." Eenzelfde conclusie bij Servais. "Ik ben een beetje teleurgesteld. Ik hoopte op iets meer, maar het was ook geen rampzalige wedstrijd. Ik heb gevochten voor wat ik waard was. Het seizoen is nog lang."



clock 13:02 13 uur 02. Oshin Derieuw "op topniveau" tegen Française Sonvico voor olympisch ticket. Oshin Derieuw komt om 14 uur in actie in de kwartfinale van het -66 kg-toernooi. De 36-jarige boksster droomt van de Olympische Spelen. Als ze vanmiddag wint tegen de Française Emilie Sonvico is Parijs 2024 een feit. Dan is ze de eerste Belgische boksster op de Spelen ooit. "Sonvico wordt wel niet makkelijk", weet bokskenner Alain Van Driessche. "Ze is geen wereldtop, maar wel ervaren. In haar 1/8e finale schakelde ze de Armeense Sona Haroetjoenjan uit, die kamp moest stopgezet worden in de 2e ronde. Sonvico is gevaarlijk met rechts." Toch ziet Van Driessche een zege haalbaar: "Want Oshin draait op topniveau."



clock 13:00 13 uur . Bokser Vasile Usturoi kan ook naar Parijs 2024. Ook Vasile Usturoi kan later vandaag een olympisch ticket verdienen, als hij zijn kwartfinale in de -57 kg wint. Hij zou dan de opvolger worden van Abdelkader Wahabi, die voor België op de OS 1992 in Barcelona was. Usturoi moet om 19.45 uur voorbij de Deen Frederik Lundga Jensen. Bokskenner Alain Van Driessche wikt en weegt de tegenstand: "Jensen is een speciale, hij is een defensief ingestelde southpaw (iemand die de rechtervoet voor zet, red) en is onvoorspelbaar." "Vasile is eveneens een southpaw en ook van nature een verdediger. Een van de twee zal dus zijn favoriete terrein moeten verlaten en de aanval voeren. Ze hebben in het verleden al tegen elkaar gespard." "Ik denk dat Vasile toch vol voor de aanval zal kiezen, omdat Jensen hoge druk moeilijk verteert."



clock 12:32 12 uur 32. Drie op drie voor badmintonner Julien Carraggi. Julien Carraggi was al zeker van de 1/8e finales na 2 zeges in 2 groepsduels. Vandaag ging het tegen de Tsjech Jan Louda in de laatste groepswedstrijd om de groepswinst. De 23-jarige Belg trok die naar zich toe. Carraggi, nummer 71 van de wereld, was met 21-18, 21-17 te sterk voor de nummer 55. Louda was ook al zeker van kwalificatie. De competitie in Polen geldt ook als EK en is belangrijk voor de olympische ranking.



clock 12:29 12 uur 29. Noah Servais (16e) en Arnaud Mengal (20e) finishen in top 20 triatlon. De Belgische mannen hebben het niet zo goed kunnen doen als de vrouwen dinsdag. Noah Servais en Arnaud Mengal behaalden respectievelijk de 16e en 20e plaats in de kwarttriatlon. Servais legde de olympische afstand (1.500m zwemmen, 40 km fietsen en 10 km lopen) af in 1u47'50", Mengal eindigde in 1u48'37". De overwinning was voor de Noor Vetle Bergsvik Thorn (1u46'37"), voor de Israëliër Shachar Sagiv (1u46'51") en de Zwitser Adrien Briffod (1u46'52"). Servais kwam als 13e uit het water, Mengal als 46e. Op de fiets had Servais de kopgroep in het vizier, maar hij kon pas als 20e beginnen te lopen. Mengal rukte op naar de 28e plek. Servais moest de kopgroep snel laten gaan bij het lopen, hij finishte als 16e. Mengal maakte nog 8 plaatsen goed. De wedstrijd telt mee voor de puntenranking richting de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. Dinsdag pakte Jolien Vermeylen brons.



