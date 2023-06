Liveblog Europese Spelen: badmintonner Carraggi foutloos naar 1/8e finales

Julien Carraggi was al zeker van de 1/8e finales na 2 zeges in 2 groepsduels. Vandaag ging het tegen de Tsjech Jan Louda in de laatste groepswedstrijd om de groepswinst. De 23-jarige Belg trok die naar zich toe. Carraggi, nummer 71 van de wereld, was met 21-18, 21-17 te sterk voor de nummer 55. Louda was ook al zeker van kwalificatie. De competitie in Polen geldt ook als EK en is belangrijk voor de olympische ranking.

12 uur 32. Drie op drie voor badmintonner Julien Carraggi. Julien Carraggi was al zeker van de 1/8e finales na 2 zeges in 2 groepsduels. Vandaag ging het tegen de Tsjech Jan Louda in de laatste groepswedstrijd om de groepswinst. De 23-jarige Belg trok die naar zich toe. Carraggi, nummer 71 van de wereld, was met 21-18, 21-17 te sterk voor de nummer 55. Louda was ook al zeker van kwalificatie. De competitie in Polen geldt ook als EK en is belangrijk voor de olympische ranking. .

clock 12:29

12 uur 29. Noah Servais (16e) en Arnaud Mengal (20e) finishen in top 20 triatlon. De Belgische mannen hebben het niet zo goed kunnen doen als de vrouwen dinsdag. Noah Servais en Arnaud Mengal behaalden respectievelijk de 16e en 20e plaats in de kwarttriatlon. Servais legde de olympische afstand (1.500m zwemmen, 40 km fietsen en 10 km lopen) af in 1u47'50", Mengal eindigde in 1u48'37". De overwinning was voor de Noor Vetle Bergsvik Thorn (1u46'37"), voor de Israëliër Shachar Sagiv (1u46'51") en de Zwitser Adrien Briffod (1u46'52"). Servais kwam als 13e uit het water, Mengal als 46e. Op de fiets had Servais de kopgroep in het vizier, maar hij kon pas als 20e beginnen te lopen. Mengal rukte op naar de 28e plek. Servais moest de kopgroep snel laten gaan bij het lopen, hij finishte als 16e. Mengal maakte nog 8 plaatsen goed. De wedstrijd telt mee voor de puntenranking richting de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. Dinsdag pakte Jolien Vermeylen brons. .