Wout van Aert: "Ik zat misschien met te veel ploegmaats voorin"

"Je rijdt een kampioenschap om te winnen", reageerde Wout van Aert in Izegem. Van Aert viel aan op de Kemmelberg en reed lange tijd met een aantrekkelijk groepje voor een jagend peloton uit.

"Ik hoopte dat het de goeie tactiek was, maar achteraf bekeken zat ik misschien met te veel ploegmaats (Van der Sande en Van Hooydonck) voorin."

"Het gewicht viel op onze schouders. We zijn daarna alsnog op de grote blokken gebotst. Om kans te maken, hadden we in de laatste ronde moeten geraken."

"De druk werd snel te groot en we moesten aanvallen. Yves was een supersterke compagnon en we hebben er vol voor gereden, maar met zijn tweeën tegen het peloton, dat was te weinig."

"Ik heb me daarna in de buik gezet. Ik wilde nog proberen te sprinten, maar die groep reed weg. Ik had snel door dat de beslissing gevallen was."