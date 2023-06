OVERZICHT: Titels voor Lazkano, Hirschi en Healy, zilveren Sagan valt aan de finish

Spanje: Lazkano wist gemiste tijdrittitel uit

Voorjaarsrevelatie Ben Healy (EF-EasyPost) heeft de Ierse trui om zijn schouders mogen hangen. Hij had na een aanval van 100 kilometer een ruime voorgift op Rory Townsend en Sam Bennett.

Ook in Oostenrijk deed Movistar zijn duit in het zakje: Gregor Mühlberger was sterker dan Patrick Gamper en Lukas Pöstlberger.

Voor Peter Sagan was het geen afscheid in schoonheid in Slovakije: hij viel in de sprint en schoof als 2e over de finish. Matus Stocek profiteerde tot eenieders verbazing.

Het Slovaaks en Tsjechisch kampioenschap werd in één koers beslist: Matias Vacek (Trek-Segafredo) kwam als winnaar uit de loterij. Zijn ploegmaat Emils Liepins prolongeerde in Letland.

UAE volgde het voorbeeld van Movistar en Trek-Segafredo met hun kransje winnaars: Marc Hirschi en Ivo Oliveira maakten het zegegebaar in Zwitserland en Portugal.