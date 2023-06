BEKIJK: Jolien Boumkwo kleurt 100 meter horden in jogtempo én met fikse eindsprint

Door een blessure bij Anne Zagré moest de Belgische delegatie nog snel op zoek naar een vervangster. Kogelstootster Jolien Boumkwo (29) kwam als reddende engel uit de bus.

Doordat België toch deelnam aan de 100 meter horden én een Zwitserse gediskwalificeerd werd, sprokkelde ons land toch 2 punten in het klassement. Belangrijk in de strijd om het behoud in de hoogste afdeling.