Europese Spelen: Tafeltennisser Cédric Nuytinck naar 1/8e finales na fenomenale comeback

Nuytinck had zich vrijdag via een kwalificatieronde geplaatst voor de hoofdtabel. Om door te stoten naar de kwartfinales, moet Nuytinck voorbij de Kroaat Andrej Gacina (ITTF-27) of de Sloveen Deni Kozul (ITTF-134).

11 uur 52. Tafeltennisser Cédric Nuytinck naar 1/8e finales na sterke comeback. Cédric Nuytinck (ITTF-121) heeft zich geplaatst voor de achtste finales van het tafeltennistoernooi bij de mannen. De 30-jarige Nuytinck won in de eerste ronde na een fenomenale comeback met 4-3 van de Portugees João Pedro Ferreiro Geraldo (ITTF-37). Onze landgenoot verloor de eerste drie sets maar pakte daarna de volgende vier. Het werd 8-11, 10-12, 4-11, 11-8, 11-9, 11-4 en 11-7 na 53 minuten. Nuytinck had zich vrijdag via een kwalificatieronde geplaatst voor de hoofdtabel. Om door te stoten naar de kwartfinales, moet Nuytinck voorbij de Kroaat Andrej Gacina (ITTF-27) of de Sloveen Deni Kozul (ITTF-134). .

11 uur 51. Taekwondo: Raheleh Asemani sneuvelt in eerste ronde. Taekwondoka Raheleh Asemani is er daarnet niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de kwartfinales in de klasse tot 57 kilogram. Als vierde reekshoofd verloor Asemani in de eerste ronde met 1-2 van de Hongaarse Luana Marton, nummer 13 in de wereld. De 34-jarige Asemani werd in 2016 op de Olympische Spelen van Rio knap vijfde. Kort daarna volgde een bronzen medaille op het EK, wat haar in 2021 opnieuw lukte. De Spelen van Tokio haalde ze niet. in Parijs hoopt Asemani er volgend jaar wel opnieuw bij te zijn. .