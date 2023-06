Europese Spelen: Ongrijpbare Thibaut Vervoort loodst België naar halve finales in 3x3

clock 16:47 16 uur 47. 3x3 Lions met zijn drieën naar laatste vier. De 3x3 Belgian Lions hebben zich geplaatst voor de halve finales op de Europese Spelen in het Poolse Krakau. In de kwartfinales wonnen Dennis Donkor, Thibaut Vervoort en Bryan De Valck nipt met 21-20 van Oostenrijk. De topschutter bij de Belgen met 15 punten was Vervoort, die met een tweepunter de eindstand vastlegde. Donkor en De Valck maakten elk 3 punten. De Belgische mannen, door de blessure van Caspar Augustijnen zonder invaller, spelen om 19.45 uur hun halve finale tegen Duitsland. De andere halve finale gaat tussen Letland en Polen. . 3x3 Lions met zijn drieën naar laatste vier De 3x3 Belgian Lions hebben zich geplaatst voor de halve finales op de Europese Spelen in het Poolse Krakau. In de kwartfinales wonnen Dennis Donkor, Thibaut Vervoort en Bryan De Valck nipt met 21-20 van Oostenrijk.



De topschutter bij de Belgen met 15 punten was Vervoort, die met een tweepunter de eindstand vastlegde. Donkor en De Valck maakten elk 3 punten.



De Belgische mannen, door de blessure van Caspar Augustijnen zonder invaller, spelen om 19.45 uur hun halve finale tegen Duitsland. De andere halve finale gaat tussen Letland en Polen.

clock 16:46 16 uur 46. Het was een ongelooflijke match die beslist werd met en onwaarschijnlijk shot van Thibaut Vervoort, mooier kan het niet zijn. We zijn er nog niet, maar we gaan proberen een medaille te halen voor Caspar Augustijnen. 3x3-bondscoach Steve Ibens. Het was een ongelooflijke match die beslist werd met en onwaarschijnlijk shot van Thibaut Vervoort, mooier kan het niet zijn. We zijn er nog niet, maar we gaan proberen een medaille te halen voor Caspar Augustijnen. 3x3-bondscoach Steve Ibens

clock 16:45 16 uur 45. 3x3-coach Steve Ibens: "Niet gespaard door de refs". 3x3-coach Steve Ibens: "Niet gespaard door de refs"

clock 13:53 13 uur 53. Mayssen Lambot neemt eerste horde in bokstoernooi. Bokser Mayssen Lambot (-54 kg) heeft haar eerste klip met succes omzeild. In de 1e ronde versloeg ze de Moldavische Iulia Coroli op punten. De 5 scheidsrechters gaven de 23-jarige Lambot allemaal het voordeel (5-0), telkens met dezelfde score (29-28). Maandag staat ze in de 1/8e finales oog in oog met de Zweedse Zehra Milli, die vrij was in de eerste ronde. Vanaf de halve finales liggen rechtstreekse olympische tickets klaar voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. . Mayssen Lambot neemt eerste horde in bokstoernooi Bokser Mayssen Lambot (-54 kg) heeft haar eerste klip met succes omzeild. In de 1e ronde versloeg ze de Moldavische Iulia Coroli op punten.



De 5 scheidsrechters gaven de 23-jarige Lambot allemaal het voordeel (5-0), telkens met dezelfde score (29-28). Maandag staat ze in de 1/8e finales oog in oog met de Zweedse Zehra Milli, die vrij was in de eerste ronde.



Vanaf de halve finales liggen rechtstreekse olympische tickets klaar voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs.

clock 12:19 12 uur 19. Adrien Rassenfosse kan voorbeeld van Nuytinck niet volgen. Geen twee op twee voor de mannelijke tafeltennissers in Polen. Terwijl Cédric Nuytinck zich eerder wist te kwalificeren voor de 1/8e finales, werd Adrien Rassenfosse (ITTF-94) wel uitgeschakeld in de 1/16e finales. In de eerste ronde ging onze landgenoot met zware 4-0-cijfers onderuit tegen de ervaren Zweed Kristian Karlsson (ITTF-21). Het werd 11-8, 11-8, 12-10 en 11-6. . Adrien Rassenfosse kan voorbeeld van Nuytinck niet volgen Geen twee op twee voor de mannelijke tafeltennissers in Polen. Terwijl Cédric Nuytinck zich eerder wist te kwalificeren voor de 1/8e finales, werd Adrien Rassenfosse (ITTF-94) wel uitgeschakeld in de 1/16e finales. In de eerste ronde ging onze landgenoot met zware 4-0-cijfers onderuit tegen de ervaren Zweed Kristian Karlsson (ITTF-21). Het werd 11-8, 11-8, 12-10 en 11-6.

clock 12:09 12 uur 09. Mijn eerste doel is bereikt. Maar ik wil graag nog eens de kwartfinales spelen, zoals vier jaar geleden op de Europese Spelen in Minsk. Cédric Nuytinck. Mijn eerste doel is bereikt. Maar ik wil graag nog eens de kwartfinales spelen, zoals vier jaar geleden op de Europese Spelen in Minsk. Cédric Nuytinck

clock 11:52 11 uur 52. Tafeltennisser Cédric Nuytinck naar 1/8e finales na sterke comeback. Cédric Nuytinck (ITTF-121) heeft zich geplaatst voor de achtste finales van het tafeltennistoernooi bij de mannen. De 30-jarige Nuytinck won in de eerste ronde na een fenomenale comeback met 4-3 van de Portugees João Pedro Ferreiro Geraldo (ITTF-37). Onze landgenoot verloor de eerste drie sets maar pakte daarna de volgende vier. Het werd 8-11, 10-12, 4-11, 11-8, 11-9, 11-4 en 11-7 na 53 minuten. Nuytinck had zich vrijdag via een kwalificatieronde geplaatst voor de hoofdtabel. Om door te stoten naar de kwartfinales, moet Nuytinck voorbij de Kroaat Andrej Gacina (ITTF-27) of de Sloveen Deni Kozul (ITTF-134). . Tafeltennisser Cédric Nuytinck naar 1/8e finales na sterke comeback Cédric Nuytinck (ITTF-121) heeft zich geplaatst voor de achtste finales van het tafeltennistoernooi bij de mannen. De 30-jarige Nuytinck won in de eerste ronde na een fenomenale comeback met 4-3 van de Portugees João Pedro Ferreiro Geraldo (ITTF-37). Onze landgenoot verloor de eerste drie sets maar pakte daarna de volgende vier. Het werd 8-11, 10-12, 4-11, 11-8, 11-9, 11-4 en 11-7 na 53 minuten. Nuytinck had zich vrijdag via een kwalificatieronde geplaatst voor de hoofdtabel. Om door te stoten naar de kwartfinales, moet Nuytinck voorbij de Kroaat Andrej Gacina (ITTF-27) of de Sloveen Deni Kozul (ITTF-134).

clock 11:51 11 uur 51. Taekwondo: Raheleh Asemani sneuvelt in eerste ronde. Taekwondoka Raheleh Asemani is er daarnet niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de kwartfinales in de klasse tot 57 kilogram. Als vierde reekshoofd verloor Asemani in de eerste ronde met 1-2 van de Hongaarse Luana Marton, nummer 13 in de wereld. De 34-jarige Asemani werd in 2016 op de Olympische Spelen van Rio knap vijfde. Kort daarna volgde een bronzen medaille op het EK, wat haar in 2021 opnieuw lukte. De Spelen van Tokio haalde ze niet. in Parijs hoopt Asemani er volgend jaar wel opnieuw bij te zijn. . Taekwondo: Raheleh Asemani sneuvelt in eerste ronde Taekwondoka Raheleh Asemani is er daarnet niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de kwartfinales in de klasse tot 57 kilogram. Als vierde reekshoofd verloor Asemani in de eerste ronde met 1-2 van de Hongaarse Luana Marton, nummer 13 in de wereld. De 34-jarige Asemani werd in 2016 op de Olympische Spelen van Rio knap vijfde. Kort daarna volgde een bronzen medaille op het EK, wat haar in 2021 opnieuw lukte. De Spelen van Tokio haalde ze niet. in Parijs hoopt Asemani er volgend jaar wel opnieuw bij te zijn.