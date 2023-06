Europese Spelen: Finaleplaats voor Sarah Chaâri in het taekwondo

clock 16:12 16 uur 12. Finale voor Chaâri. Ons land zal straks weer een medaille mogen bijschrijven in Polen: in het taekwondo heeft Sarah Chaâri haar halve finale gewonnen. Ze klopte Aaliyah Powell (GBr) met 2-0. . Finale voor Chaâri Ons land zal straks weer een medaille mogen bijschrijven in Polen: in het taekwondo heeft Sarah Chaâri haar halve finale gewonnen. Ze klopte Aaliyah Powell (GBr) met 2-0.

clock 15:28 15 uur 28. Taekwondoka Badr Achab heeft zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales in de klasse tot 74 kilogram. Achab, het zesde reekshoofd, verloor in de kwartfinales in Krynica-Zdroj tegen het Bosnische derde reekshoofd Nedzad Husic met 2-0. Husic was in de eerste ronde met 8-5 te sterk, in de tweede haalde de Bosniër het met 16-4. Jaouad Achab, broer van de 22-jarige Badr Achab, moest op het laatste moment geblesseerd passen voor de Europese Spelen.



clock 14:53 14 uur 53. Taekwondoka Sarah Chaâri bereikt halve finales. Sarah Chaâri heeft zich in het taekwondo gekwalificeerd voor de halve finales in de klasse tot 62 kg. De wereldkampioene van 2022 en eerste reekshoofd versloeg in haar tweede kamp de Letse Jolanta Tarvida met 2-0. Ze won de ronden met 3-0 en 7-1. Rond 15 uur kampt de 18-jarige Chaâri om een plaats in de finale. Haar tegenstander wordt de 20-jarige Britse Aaliyah Jadine Powell, de bronzen medaille van de laatste twee WK's.

clock 13:30 13 uur 30. Belgische rugby sevens-mannen verliezen eerste groepsduel tegen Spanje. De Belgische mannen hebben zondag in het rugby sevens-toernooi hun eerste groepswedstrijd verloren. België ging tegen Spanje met 26-12 de boot in. Later vandaag bekampen de Belgische rugbymannen in hun tweede wedstrijd in groep B Georgië. Maandag volgt de derde en laatste groepsmatch tegen Tsjechië. De eerste twee landen van elke poule en de twee beste derdes stoten door naar de kwartfinales. De in de groepsfase uitgeschakelde landen spelen klassementswedstrijden. De winnaar van het twaalflandentoernooi plaatst zich voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.



clock 13:27 13 uur 27. Mountainbikester Emeline Detilleux wordt 16e in cross-country, opgave Githa Michiels. Emeline Detilleux is op de 16e plaats geëindigd in de cross-country. Githa Michiels gaf op. De race gold meteen ook als Europees kampioenschap. De overwinning in het Krynica-Zdroj Hill Park ging naar de Nederlandse Puck Pieterse. De Oostenrijkse Mona Mitterwallner pakte het zilver. De Zwitserse Sina Frei vervolledigde het podium.

clock 12:16 12 uur 16. Taekwondoka Badr Achab neemt eerste horde. Taekwondoka Badr Achab (-74 kg) heeft de eerste wedstrijd in zijn gewichtscategorie gewonnen. Dankzij die overwinning stoot hij door naar de kwartfinales. Achab, zesde reekshoofd, versloeg de Sloveen Lin Kovacic (Nummer 11 in de wereld) met 2-1. Het werd in de rondes 5-2, 3-3 en 16-12. Omstreeks 15 uur treft hij in de kwartfinales de Bosniër Nedzad Husic (nummer3 in de wereld).

clock 12:05 12 uur 05. Tafeltennisser Cédric Nuytinck verliest in 1/8e finale: "Maakte te veel directe fouten". Cédric Nuytinck (ITTF-121) is uitgeschakeld in de achtste finales van het tafeltennistoernooi bij de mannen. De 30-jarige Nuytinck ging met 4-1 onderuit tegen de Kroaat Andrej Gacina (ITTF-27). Die haalde het met 10-12, 11-8, 11-4, 11-9 en 11-6. "Mijn spel was vrij oké, maar ik maakte te veel directe fouten op zijn service", vertelde Nuytinck. "Mijn sterkte ligt in de rally's. Maar als ik daar niet toekom, dan wordt het moeilijk." "Het was zeker niet slecht. Mijn vorige wedstrijd was belangrijk, zeker met het oog op de Olympische Spelen." "Met het niveau dat ik hier haalde, had ik wel gehoopt nog een ronde verder te kunnen. Dat zou een bonus zijn geweest. Maar ik kan tevreden zijn met de manier waarop ik aan het spelen ben", sloot de tafeltennisser af.

clock 11:08 11 uur 08. Belgische rugby sevens-vrouwen kloppen Zweden. De Belgische vrouwen hebben in het rugby sevens-toernooi een overtuigende 40-0 zege geboekt tegen Zweden. Bij de rust leidden de Belgen al met 14-0. Om 16u spelen de Belgen nog tegen Roemenië in groep C. Maandag volgt een duel met Spanje. De eerste twee van elke poule en de twee beste derdes stoten door naar de kwartfinales. De winnaar van het twaalflandentoernooi plaatst zich voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. De nummers twee en drie krijgen begin 2024 een herkansing in een ander kwalificatietoernooi.

clock 11:08 11 uur 08. Taekwondoka Sarah Châari stoot door naar kwartfinales. Taekwondoka Sarah Châari heeft zich geplaatst voor de kwartfinales in de categorie tot 62 kilogram op de Europese Spelen. De 18-jarige Châari, het eerste reekshoofd, versloeg de Zweedse Tindra Elin Andersson (N.16) met 2-0. In de kwartfinales neemt Châari het op tegen de Letse Jolanta Tarvida (N.9). Châari is in haar categorie de regerende wereldkampioene en nummer 1 van de wereld.



clock 11:04 11 uur 04. Synchroonzwemmers Barral en Ingenito worden vijfde in vrije routine. Renaud Barral en Lisa Ingenito, de Belgische deelnemers aan het artistiek zwemmen op de Europese Spelen in Polen, zijn op de vijfde plaats geëindigd in de competitie vrije routine voor gemengde duo's (op zeven teams). In Oswiecim kregen Barral en Ingenito een score van 139.7814 achter hun naam, 70.6104 minder dan de Spaanse winnaars Dennis Gonzalez Boneu en Emma Garcia Garcia (210.3918). Barral en Ingenito schonken België dit voorjaar met brons op de wereldbeker in het Canadese Markham een allereerste medaille op internationaal niveau in het synchroonzwemmen. Vorig jaar greep het Belgische duo op het EK twee keer nipt naast een medaille, met een vierde en vijfde plaats.



Barral en Ingenito schonken België dit voorjaar met brons op de wereldbeker in het Canadese Markham een allereerste medaille op internationaal niveau in het synchroonzwemmen. Vorig jaar greep het Belgische duo op het EK twee keer nipt naast een medaille, met een vierde en vijfde plaats.