European Games zijn officieel geopend, vlam brandt boven Krakau

Nog tot en met volgende week zondag (2 juli) zullen zowat 7.000 atleten het tegen elkaar opnemen in 29 sporten. Sporters uit Rusland en Wit-Rusland zijn vanwege de invasie in Oekraïne niet welkom.



België is vertegenwoordigd in 21 sporten. De meeste landgenoten zullen de komende anderhalve week niet alleen strijden om een medaille, maar ook om een quotaplaats of rankingpunten voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs.



België haalde 11 medailles (4x goud en zilver, 3x brons) op de eerste editie van de Europese Spelen in 2015 in Bakoe (Aze) en 6 op de tweede editie in 2019 in Minsk (WRu/4x goud, 1x zilver en brons).



Vooral in het turnen grossierde Team Belgium in de medailles, met onder meer goud voor Nina Derwael in 2019. Die sport staat dit keer evenwel niet op het programma.