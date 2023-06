Belgische rugby sevens-vrouwen beginnen met overtuigende zege op Europese Spelen

clock 11:08 11 uur 08. Belgische rugby sevens-vrouwen kloppen Zweden. De Belgische vrouwen hebben in het rugby sevens-toernooi een overtuigende 40-0 zege geboekt tegen Zweden. Bij de rust leidden de Belgen al met 14-0. Om 16u spelen de Belgen nog tegen Roemenië in groep C. Maandag volgt een duel met Spanje. De eerste twee van elke poule en de twee beste derdes stoten door naar de kwartfinales. De winnaar van het twaalflandentoernooi plaatst zich voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. De nummers twee en drie krijgen begin 2024 een herkansing in een ander kwalificatietoernooi. . Belgische rugby sevens-vrouwen kloppen Zweden De Belgische vrouwen hebben in het rugby sevens-toernooi een overtuigende 40-0 zege geboekt tegen Zweden. Bij de rust leidden de Belgen al met 14-0. Om 16u spelen de Belgen nog tegen Roemenië in groep C. Maandag volgt een duel met Spanje. De eerste twee van elke poule en de twee beste derdes stoten door naar de kwartfinales. De winnaar van het twaalflandentoernooi plaatst zich voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. De nummers twee en drie krijgen begin 2024 een herkansing in een ander kwalificatietoernooi.

clock 11:08 11 uur 08. Taekwondoka Sarah Châari stoot door naar kwartfinales. Taekwondoka Sarah Châari heeft zich geplaatst voor de kwartfinales in de categorie tot 62 kilogram op de Europese Spelen. De 18-jarige Châari, het eerste reekshoofd, versloeg de Zweedse Tindra Elin Andersson (N.16) met 2-0. In de kwartfinales neemt Châari het op tegen de Letse Jolanta Tarvida (N.9). Châari is in haar categorie de regerende wereldkampioene en nummer 1 van de wereld. . Taekwondoka Sarah Châari stoot door naar kwartfinales Taekwondoka Sarah Châari heeft zich geplaatst voor de kwartfinales in de categorie tot 62 kilogram op de Europese Spelen.



De 18-jarige Châari, het eerste reekshoofd, versloeg de Zweedse Tindra Elin Andersson (N.16) met 2-0. In de kwartfinales neemt Châari het op tegen de Letse Jolanta Tarvida (N.9). Châari is in haar categorie de regerende wereldkampioene en nummer 1 van de wereld.

clock 11:04 11 uur 04. Synchroonzwemmers Barral en Ingenito worden vijfde in vrije routine. Renaud Barral en Lisa Ingenito, de Belgische deelnemers aan het artistiek zwemmen op de Europese Spelen in Polen, zijn op de vijfde plaats geëindigd in de competitie vrije routine voor gemengde duo's (op zeven teams). In Oswiecim kregen Barral en Ingenito een score van 139.7814 achter hun naam, 70.6104 minder dan de Spaanse winnaars Dennis Gonzalez Boneu en Emma Garcia Garcia (210.3918). Barral en Ingenito schonken België dit voorjaar met brons op de wereldbeker in het Canadese Markham een allereerste medaille op internationaal niveau in het synchroonzwemmen. Vorig jaar greep het Belgische duo op het EK twee keer nipt naast een medaille, met een vierde en vijfde plaats. . Synchroonzwemmers Barral en Ingenito worden vijfde in vrije routine Renaud Barral en Lisa Ingenito, de Belgische deelnemers aan het artistiek zwemmen op de Europese Spelen in Polen, zijn op de vijfde plaats geëindigd in de competitie vrije routine voor gemengde duo's (op zeven teams). In Oswiecim kregen Barral en Ingenito een score van 139.7814 achter hun naam, 70.6104 minder dan de Spaanse winnaars Dennis Gonzalez Boneu en Emma Garcia Garcia (210.3918).



Barral en Ingenito schonken België dit voorjaar met brons op de wereldbeker in het Canadese Markham een allereerste medaille op internationaal niveau in het synchroonzwemmen. Vorig jaar greep het Belgische duo op het EK twee keer nipt naast een medaille, met een vierde en vijfde plaats.