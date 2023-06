Liveblog Europese Spelen: karateke Mahauden verovert brons, Rosius evenaart persoonlijk record

clock 20:25 20 uur 25. Atletiek: Rosius en Bolingo uitblinkers, Belgen knokken tegen degradatie. Op de eerste dag van het atletiektoernooi op de Europese Spelen, dat geldt als landentoernooi, hebben de Belgen wisselvallig gepresteerd. Rani Rosius evenaarde op de 100 meter haar persoonlijk record (11"20) en ook Cynthia Bolingo raapte heel wat punten door 3e te worden in 50"95, haar beste tijd van het seizoen op de 400 meter. Teleurstellend was dan weer de prestatie van polsstokspringer Ben Broeders, die een grote puntenpakker had moeten worden, maar die op 5,45 meter bleef steken en zo pas 10e werd. Ook de 11e plaats van Dylan Borlée (45"84) was minder dan verwacht. Zo zal België de komende twee dagen nog stevig moeten knokken om degradatie uit de 1e divisie te vermijden. 3 van de 16 landen zakken naar de 2e divisie. België staat momenteel 13e. . Atletiek: Rosius en Bolingo uitblinkers, Belgen knokken tegen degradatie Op de eerste dag van het atletiektoernooi op de Europese Spelen, dat geldt als landentoernooi, hebben de Belgen wisselvallig gepresteerd. Rani Rosius evenaarde op de 100 meter haar persoonlijk record (11"20) en ook Cynthia Bolingo raapte heel wat punten door 3e te worden in 50"95, haar beste tijd van het seizoen op de 400 meter.



Teleurstellend was dan weer de prestatie van polsstokspringer Ben Broeders, die een grote puntenpakker had moeten worden, maar die op 5,45 meter bleef steken en zo pas 10e werd. Ook de 11e plaats van Dylan Borlée (45"84) was minder dan verwacht.



Zo zal België de komende twee dagen nog stevig moeten knokken om degradatie uit de 1e divisie te vermijden. 3 van de 16 landen zakken naar de 2e divisie. België staat momenteel 13e.

clock 20:24 20 uur 24. Einde verhaal voor de padellers. De kwartfinales zijn het eindstation geworden voor de Belgische padellers. Zowel Helena Wyckaert en An-Sophie Mestach als Jérôme Peeters en François Azzola botsten op een Italiaans duo. Wyckaert en Mestach konden Pappacena en Sussarello wel een set afsnoepen, maar met een 6-0 om te eindigen was er toch een duidelijk verschil. Dat was er zeker ook bij de Belgische mannen tegen het duo Cremona/Casseta: 6-1 en 6-1. . Einde verhaal voor de padellers De kwartfinales zijn het eindstation geworden voor de Belgische padellers. Zowel Helena Wyckaert en An-Sophie Mestach als Jérôme Peeters en François Azzola botsten op een Italiaans duo. Wyckaert en Mestach konden Pappacena en Sussarello wel een set afsnoepen, maar met een 6-0 om te eindigen was er toch een duidelijk verschil. Dat was er zeker ook bij de Belgische mannen tegen het duo Cremona/Casseta: 6-1 en 6-1.

clock 18:03 18 uur 03. Tafeltennis: 2 mannen door, 2 vrouwen out. In het tafeltennis hebben Natalie Marchetti en Margo Degraef de voorrondes niet overleefd. Ze verloren allebei met 0-4, tegen respectievelijk een Kroatische en een Hongaarse. Meer succes bij de Belgische mannen, die zich allebei konden kwalificeren voor de 1/16e finales. Cédric Nuytinck versloeg de Luxemburger Eric Glod in 4-0 en speelt in de volgende ronde tegen de Portugees Joao Pedro Ferreiro Geraldo. Adrien Rassenfosse had zijn handen vol met de Hongaar Adam Szudi, maar hij won wel met 4-3. In de 1/16e finales neemt hij het op tegen de Zweedse topper Kristian Karlsson. . Tafeltennis: 2 mannen door, 2 vrouwen out In het tafeltennis hebben Natalie Marchetti en Margo Degraef de voorrondes niet overleefd. Ze verloren allebei met 0-4, tegen respectievelijk een Kroatische en een Hongaarse.



Meer succes bij de Belgische mannen, die zich allebei konden kwalificeren voor de 1/16e finales. Cédric Nuytinck versloeg de Luxemburger Eric Glod in 4-0 en speelt in de volgende ronde tegen de Portugees Joao Pedro Ferreiro Geraldo.



Adrien Rassenfosse had zijn handen vol met de Hongaar Adam Szudi, maar hij won wel met 4-3. In de 1/16e finales neemt hij het op tegen de Zweedse topper Kristian Karlsson.

clock 17:35 17 uur 35. Je voelt het heel hard in de benen dat we het met een man minder moeten doen, maar we proberen dat nadeel om te draaien in iets positiefs. Voor onze tegenstanders is het ook een rare situatie. Thibaut Vervoort (3x3). Je voelt het heel hard in de benen dat we het met een man minder moeten doen, maar we proberen dat nadeel om te draaien in iets positiefs. Voor onze tegenstanders is het ook een rare situatie. Thibaut Vervoort (3x3)

clock 17:34 17 uur 34. Vervoort: "Goeie start gaf ons ademruimte". Vervoort: "Goeie start gaf ons ademruimte"

clock 17:06 17 uur 06. 3x3-Belgen toch naar de kwartfinales. Ondanks de afwezigheid van de geblesseerde Caspar Augustijnen - waardoor België niet meer kan wisselen tijdens de match - hebben de Lions zich wel kunnen plaatsen voor de kwartfinales. In de laatste groepsmatch werd Spanje opzijgezet met 21-14. Thibaut Vervoort was topschutter bij de Belgen met 10 punten, Dennis Donkor maakte er 8 en Bryan De Valck 3. In de kwartfinales, zaterdag om 16.10 uur, treft België Oostenrijk. . 3x3-Belgen toch naar de kwartfinales Ondanks de afwezigheid van de geblesseerde Caspar Augustijnen - waardoor België niet meer kan wisselen tijdens de match - hebben de Lions zich wel kunnen plaatsen voor de kwartfinales. In de laatste groepsmatch werd Spanje opzijgezet met 21-14. Thibaut Vervoort was topschutter bij de Belgen met 10 punten, Dennis Donkor maakte er 8 en Bryan De Valck 3.

In de kwartfinales, zaterdag om 16.10 uur, treft België Oostenrijk.

clock 17:05 17 uur 05. Belgische boogschutters stranden in 1/8e finales. De gemengde ploeg in het boogschieten, bestaande uit Jarno De Smedt en Charlotte Destrooper, is blijven steken in de 1/8e finales. Eerst hadden de Belgen nog Slovakije verslagen na een thriller (5-4), maar daarna moesten ze duidelijk hun meerdere erkennen in Groot-Brittannië: 1-5. . Belgische boogschutters stranden in 1/8e finales De gemengde ploeg in het boogschieten, bestaande uit Jarno De Smedt en Charlotte Destrooper, is blijven steken in de 1/8e finales. Eerst hadden de Belgen nog Slovakije verslagen na een thriller (5-4), maar daarna moesten ze duidelijk hun meerdere erkennen in Groot-Brittannië: 1-5.

clock 17:02 17 uur 02.

clock 16:34 16 uur 34. Geen finale, wel brons voor karateka Quentin Mahauden. Quentin Mahauden heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de -75 kg van de kumite (duel in het karate). In de halve finales verloor hij nipt met 4-5 tegen de regerende Europese kampioen, de Oekraïner Andri Zaplitni. De verliezers van de halve finales zijn wel sowieso verzekerd van het brons, dus zo zorgt Mahauden voor de allereerste Belgische medaille op deze Europese Spelen. Eerder dit jaar was hij ook al goed voor brons op het EK. . Geen finale, wel brons voor karateka Quentin Mahauden Quentin Mahauden heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de -75 kg van de kumite (duel in het karate). In de halve finales verloor hij nipt met 4-5 tegen de regerende Europese kampioen, de Oekraïner Andri Zaplitni.



De verliezers van de halve finales zijn wel sowieso verzekerd van het brons, dus zo zorgt Mahauden voor de allereerste Belgische medaille op deze Europese Spelen. Eerder dit jaar was hij ook al goed voor brons op het EK.

clock 15:50 15 uur 50. Charlotte Destrooper eindigt als 41e in kwalificatieronde recurve. Boogschutster Charlotte Destrooper is vrijdag als 41e geëindigd in de kwalificatieronde van de individuele recurvecompetitie. Destrooper moest met een score van 602 vrede nemen met de 41e plaats (op 46). Ze neemt het dinsdag in de 1/32e finales op tegen de Deense Randi Degn, die als 24e eindigde met 644 punten. . Charlotte Destrooper eindigt als 41e in kwalificatieronde recurve Boogschutster Charlotte Destrooper is vrijdag als 41e geëindigd in de kwalificatieronde van de individuele recurvecompetitie. Destrooper moest met een score van 602 vrede nemen met de 41e plaats (op 46). Ze neemt het dinsdag in de 1/32e finales op tegen de Deense Randi Degn, die als 24e eindigde met 644 punten.

clock 15:03 15 uur 03. Gezien het voorbije jaar zijn we tevreden met onze 6e plaats, maar het blijft toch zuur dat we niet meer mee kunnen doen om de medailles omdat ik bijna 4 maanden out ben geweest door 'long Covid'. kajakster Hermien Peters. Gezien het voorbije jaar zijn we tevreden met onze 6e plaats, maar het blijft toch zuur dat we niet meer mee kunnen doen om de medailles omdat ik bijna 4 maanden out ben geweest door 'long Covid'. kajakster Hermien Peters

clock 15:02 15 uur 02. Op de Wereldbekers werden we dit seizoen weggeblazen, nu hebben we toch getoond dat we er weer bijhoren. We hebben nog 2 maanden tot het WK, waar we de top 6 moeten halen om ons te plaatsen voor de Spelen. We zitten op schema. kajakster Lize Broekx. Op de Wereldbekers werden we dit seizoen weggeblazen, nu hebben we toch getoond dat we er weer bijhoren. We hebben nog 2 maanden tot het WK, waar we de top 6 moeten halen om ons te plaatsen voor de Spelen. We zitten op schema. kajakster Lize Broekx

clock 15:00 15 uur . Broekx/Peters: "We worden al niet meer weggeblazen". Broekx/Peters: "We worden al niet meer weggeblazen"

clock 14:48 14 uur 48. Sportklimster Lucie Delcoigne niet naar finale lead. Lucie Delcoigne is in de kwalificaties van de leadcompetitie 15e geworden. De 21-jarige haalde een score van 23+ in de halve finales. Alleen de top 8 stootte door. . Sportklimster Lucie Delcoigne niet naar finale lead Lucie Delcoigne is in de kwalificaties van de leadcompetitie 15e geworden. De 21-jarige haalde een score van 23+ in de halve finales. Alleen de top 8 stootte door.

clock 14:32 14 uur 32. Hermien Peters en Lize Broekx 6e in K2 500m. Hermien Peters en Lize Broekx zijn net als de mannen gisteren, Artuur Peters en Bram Sikkens zesde geëindigd in de A-finale van de K2 500 meter. Het ervaren Limburgse duo startte op de Kryspinow Waterway vanuit baan 6 en nam het in wat ook gold als EK op tegen 8 andere koppels. Het lukte voor Peters en Broekx, die met de 4e tijd naar de finale gingen, niet om in de buurt van het podium te komen. Het Poolse paar en de regerende Europese kampioen peddelde naar het goud (1'40"952), voor Denemarken (1'41"342) en Hongarije (1'42"538). België werd zesde in 1'43"768. De 28-jarige Peters en de 31-jarige Broekx wonnen 2 keer brons op het WK (2021 en 2022) en hebben ook Europees zilver (2022) en brons (2018) op de erelijst. Peters en Broekx staan 2e op de wereldranking, maar dit seizoen konden ze die topprestaties nog niet leveren. Peters sukkelde lang met de naweeën van een coronabesmetting. . Hermien Peters en Lize Broekx 6e in K2 500m Hermien Peters en Lize Broekx zijn net als de mannen gisteren, Artuur Peters en Bram Sikkens zesde geëindigd in de A-finale van de K2 500 meter.



Het ervaren Limburgse duo startte op de Kryspinow Waterway vanuit baan 6 en nam het in wat ook gold als EK op tegen 8 andere koppels. Het lukte voor Peters en Broekx, die met de 4e tijd naar de finale gingen, niet om in de buurt van het podium te komen.



Het Poolse paar en de regerende Europese kampioen peddelde naar het goud (1'40"952), voor Denemarken (1'41"342) en Hongarije (1'42"538). België werd zesde in 1'43"768.



De 28-jarige Peters en de 31-jarige Broekx wonnen 2 keer brons op het WK (2021 en 2022) en hebben ook Europees zilver (2022) en brons (2018) op de erelijst.



Peters en Broekx staan 2e op de wereldranking, maar dit seizoen konden ze die topprestaties nog niet leveren. Peters sukkelde lang met de naweeën van een coronabesmetting.

clock 14:31 14 uur 31. Lize Broekx en Hermien Peters.

clock 14:29 14 uur 29. Kwalificaties boogschieten: De Smedt 13e, Prieels 4e. De boogschutters zijn er ook aan begonnen. Jarno De Smedt was 13e in de kwalificatieronde van de individuele recurvecompetitie. Na 12 rondes en 72 pijlen totaliseerde De Smedt in het Plaszowianka Archery Park in Krakau 673 punten. De Turk Mete Gazoz toonde zich de beste van de 47 deelnemers met een totaal van 692 punten. De Smedt mag de 1/32e finales overslaan, hij treedt maandag aan in de 1/16e finales. In de compounddiscipline eindigde Sarah Prieels 4e (op 15 deelneemsters) in de kwalificatieronde met 707 punten na 72 pijlen. De Britse Ella Gibson tekende met 715 punten voor een wereldrecord. Morgen omstreeks 17u staat Prieels in de 1/8e finales tegenover de Finse Satu Nisula (dertiende met 680 punten). . Kwalificaties boogschieten: De Smedt 13e, Prieels 4e De boogschutters zijn er ook aan begonnen. Jarno De Smedt was 13e in de kwalificatieronde van de individuele recurvecompetitie. Na 12 rondes en 72 pijlen totaliseerde De Smedt in het Plaszowianka Archery Park in Krakau 673 punten. De Turk Mete Gazoz toonde zich de beste van de 47 deelnemers met een totaal van 692 punten.



De Smedt mag de 1/32e finales overslaan, hij treedt maandag aan in de 1/16e finales.



In de compounddiscipline eindigde Sarah Prieels 4e (op 15 deelneemsters) in de kwalificatieronde met 707 punten na 72 pijlen. De Britse Ella Gibson tekende met 715 punten voor een wereldrecord.



Morgen omstreeks 17u staat Prieels in de 1/8e finales tegenover de Finse Satu Nisula (dertiende met 680 punten).