Liveblog Europese Spelen: Karateka Mahauden zeker van medaille, Peters/Broekx 6e in kajak

clock 15:50 15 uur 50. Charlotte Destrooper eindigt als 41e in kwalificatieronde recurve. Boogschutster Charlotte Destrooper is vrijdag als 41e geëindigd in de kwalificatieronde van de individuele recurvecompetitie. Destrooper moest met een score van 602 vrede nemen met de 41e plaats (op 46). Ze neemt het dinsdag in de 1/32e finales op tegen de Deense Randi Degn, die als 24e eindigde met 644 punten.

clock 14:48 14 uur 48. Sportklimster Lucie Delcoigne niet naar finale lead. Lucie Delcoigne is in de kwalificaties van de leadcompetitie 15e geworden. De 21-jarige haalde een score van 23+ in de halve finales. Alleen de top 8 stootte door.

clock 14:32 14 uur 32. Hermien Peters en Lize Broekx 6e in K2 500m. Hermien Peters en Lize Broekx zijn net als de mannen gisteren, Artuur Peters en Bram Sikkens zesde geëindigd in de A-finale van de K2 500 meter. Het ervaren Limburgse duo startte op de Kryspinow Waterway vanuit baan 6 en nam het in wat ook gold als EK op tegen 8 andere koppels. Het lukte voor Peters en Broekx, die met de 4e tijd naar de finale gingen, niet om in de buurt van het podium te komen.



Het ervaren Limburgse duo startte op de Kryspinow Waterway vanuit baan 6 en nam het in wat ook gold als EK op tegen 8 andere koppels. Het lukte voor Peters en Broekx, die met de 4e tijd naar de finale gingen, niet om in de buurt van het podium te komen.



Het Poolse paar en de regerende Europese kampioen peddelde naar het goud (1'40"952), voor Denemarken (1'41"342) en Hongarije (1'42"538). België werd zesde in 1'43"768.



De 28-jarige Peters en de 31-jarige Broekx wonnen 2 keer brons op het WK (2021 en 2022) en hebben ook Europees zilver (2022) en brons (2018) op de erelijst.



Peters en Broekx staan 2e op de wereldranking, maar dit seizoen konden ze die topprestaties nog niet leveren. Peters sukkelde lang met de naweeën van een coronabesmetting.

clock 14:31 14 uur 31. Lize Broekx en Hermien Peters.

clock 14:29 14 uur 29. Kwalificaties boogschieten: De Smedt 13e, Prieels 4e. De boogschutters zijn er ook aan begonnen. Jarno De Smedt was 13e in de kwalificatieronde van de individuele recurvecompetitie. Na 12 rondes en 72 pijlen totaliseerde De Smedt in het Plaszowianka Archery Park in Krakau 673 punten. De Turk Mete Gazoz toonde zich de beste van de 47 deelnemers met een totaal van 692 punten. De Smedt mag de 1/32e finales overslaan, hij treedt maandag aan in de 1/16e finales.



De Smedt mag de 1/32e finales overslaan, hij treedt maandag aan in de 1/16e finales.



In de compounddiscipline eindigde Sarah Prieels 4e (op 15 deelneemsters) in de kwalificatieronde met 707 punten na 72 pijlen. De Britse Ella Gibson tekende met 715 punten voor een wereldrecord.



Morgen omstreeks 17u staat Prieels in de 1/8e finales tegenover de Finse Satu Nisula (dertiende met 680 punten).