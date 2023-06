Frankrijk speelt in 2025 opnieuw gastheer voor het EK wielrennen

In 2016 had met Plumelec (Bretagne) een Franse stad de eer om het eerste EK wielrennen voor elite te organiseren. Peter Sagan en Anna van der Breggen gingen toen in de wegritten met de Europese titel aan de haal.

Over 2 jaar is Frankrijk opnieuw het epicentrum van het Europese wielrennen. In de departementen Ardèche en Drôme zijn dan in totaal 13 Europese titels te verdienen (jeugdcategorieën en de gemengde aflossing inbegrepen).

Dit najaar vormt de VAM-berg (Drenthe) in Nederland het strijdtoneel voor het EK.

Volgend jaar is het in Vlaanderen te doen. Dan liggen de Europese medailles te rapen in de Limburgse steden Heusden-Zolder en Hasselt.